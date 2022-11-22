Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel: ‘Anayasa değişikliği teklifi, seçimden sonra Meclis’te olacak’

22 Kasım 2022 Salı, 04:00

Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, altılı masanın güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için hazırladığı ve 28 Kasım’da açıklanacak anayasa metni çalışmasına ilişkin “İnşallah, seçimleri kazandıktan sonra da bu anayasa değişikliği teklifini Meclis Başkanlığı’na vereceğiz” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan ve metnin hazırlık çalışmalarında yer alan Yücel, “O gün iki açıklama yapacağız. İlki anayasa çalışmamızın bilgilendirmesi olacak. Sonrasında liderler bir araya gelecek ve bundan önceki toplantılarda olduğu gibi kamuoyuna toplantıyla ilgili bir açıklama yapacaklar” dedi. 28 Kasım’daki açıklamanın Bilkent’te olacağını söyleyen Yücel, “Bu açıklamaya genel başkanlar da katılacak. Kürsüye gelerek bir belge imzalamayacaklar. Genel başkan yardımcıları, tek tek kendilerine ayrılan bölümleri okuyacaklar. Program sabah 10.30’da başlayacak” diye konuştu.