AKP'li Numan Kurtulmuş'tan altılı masaya: 'AK Parti yeniden tırmanışa geçti, adayınızla ilgilenmeyiz'

19 Kasım 2022 Cumartesi, 22:48

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Vatandaşımız iyiyle kötüyü, yapanla yıkanı, yapanla yapamayacak olanı görmeye başladı. Biz bunları yaptığımız, bunlar ortaya konulduğu için özellikle yaz aylarından itibaren AK Parti'nin oyları yükselişe geçti" dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeşil Vadi 1. Etap Açılış Töreni'nde konuşan Kurtulmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"VATANDAŞIMIZ YAPANLA YIKANI GÖRÜYOR"

Burada yaptığı konuşamada, partisinin oy oranının yükselişe geçtiğini iddia eden Kurtulmuş, "Biz bir taraftan bu olumlu projelerle içeride de yolumuza devam ediyoruz. Vatandaşımız iyiyle kötüyü, yapanla yıkanı, yapanla yapamayacak olanı görmeye başladı. Biz bunları yaptığımız, bunlar ortaya konulduğu için özellikle yaz aylarından itibaren AK Parti'nin oyları yükselişe geçti, AK Parti yeniden tırmanışa geçti. Allah'ın izniyle, büyük bir sonuç alacağız" diye konuştu.

"KİMİ ADAY ÇIKARIRSANIZ ÇIKARIN BİZ BUNUNLA İLGİLENMEYİZ"

Altılı masayı da hedef alan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Artının kaç olduğu belli değil. Hani yaşlıları tanımlarken 65 artı diyoruz ya, onun gibi üstüne ne kadar olur bilmiyoruz. 6 artılı masa ne yapıyor? Sekiz toplantı yaptı. Aklında sekiz cümle kalan birisi var mı burada? Her toplantıdan bir cümle, yok. Kim aday olacak? 'Adayımızı çıkaralım da yıpratırsınız, onun için çıkarmayız' diyorlar. Kimi aday çıkarırsanız, kimleri aday çıkarırsanız çıkarın biz bununla ilgilenmeyiz. Vatandaşımız da özellikle son zamanlarda bu karşı taraftaki dağınıklığı, daha fazla görüyor, daha fazla dağılmakta olduklarını görüyor ve ona göre bir taraftan yükselen, bir tarafta daha fazla derlenip toparlanan, bir tarafta 'Türkiye vizyonu' vizyonuyla Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak plan ve programlarını anlatan bir AK Parti, diğer tarafta ise sürekli dağınıklık içerisinde olan, daha fazla dağılan bir '6 artılı masa'. Dolayısıyla bu milletin feraseti her zaman güvendiğimiz en büyük gücümüzdür."