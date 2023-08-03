Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Ali Serdar Eriş getirildi

Yayınlanma: 03.08.2023 - 13:04

Güncelleme: 03.08.2023 - 13:04

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu’nun 2023/6 sayılı kararıyla İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna Av. Ali Serdar Eriş oturdu.

"HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİZ”

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Partimizin Genel İdare Kurulu Üyesi Sn.Ali Serdar Eriş,Genel Başkanımız Sn.Gültekin Uysal’ın tensipleri ve Genel İdare Kurulumuzun kararıyla İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Ülkemize, Partimize ve Tüm İstanbul Teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.” ifadelerine yer verildi.

ALİ SERDAR ERİŞ KİMDİR?

1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi’nden 1991 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Elektrik Mühendisi olarak 1995 yılında mezun olmuştur. Sonrasında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde İşletme Yönetimi eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur.

2012 senesinde hukuk eğitimine başlamış; 2015 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. İstanbul Barosuna kayıtlı avukattır. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet üyeliği ve Denetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Halen Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet üyesidir.

Siyasete 2004 yılında Doğru Yol Partisi Beylikdüzü Meclis Üyesi adaylığı ile başlamıştır. 2005 yılında DYP Büyükçekmece İlçe Sekreterliği, 2006-2007 yıllarında DYP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği, Demokrat Parti Genel İdare Kuruluğu Üyeliği, Kadın ve Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu’nun 22 Temmuz 2023 tarihli 2023/6 sayılı kararı ile İstanbul İl Başkanı olarak atanmıştır.