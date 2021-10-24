Demokrat Parti lideri Uysal ittifak tercihlerini açıkladı

24 Ekim 2021 Pazar, 17:34

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, parti genel merkezinde düzenlenen Ankara İl Başkanlığı Olağan Kongresinde konuşma yaptı.

Türkiye'nin uzun yıllardır "sistematik çöküş" programıyla karşı karşıya olduğunu, insanların yoksulluğa, çaresizliğe mahkum edildiğini söyleyen Uysal, uygulanan politikalarla tarımın altyapısının da yok edildiğini ifade etti.

Gelecek seçimlerin Türkiye'nin doğru bir istikamete gidebilmesi açısından önemli olduğunu aktaran Uysal, "Hedefimiz sadece iktidar değişikliği değildir. Türkiye'de bir iklim değişikliğine ihtiyacımız var. Bunun en önemli kaldıracı iktidar değişikliğidir." dedi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Uysal, konuşmasının devamında Demokrat Parti’nin AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nda yer almayacağının sinyalini verdi.

Uysal konuyla ilgili “Memleketi soyanla ittifak yapmayacağız, kul hakkı yiyenle ittifak yapmayacağız, pudra şekeri içenle ittifak yapmayacağız, memleketi ‘illet, zillet, PKK’lı, FETÖ’cü’ diye bölenle ittifak yapmayacağız.” İfadelerini kullandı.

"PUDRA ŞEKERİ"

Lüks araçta uyuşturucu madde kullanırken görüntülenen ve AKP Genel Merkez çalışanı olduğu ortaya çıkan Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti. Ayvatoğlu, "Kokain değil pudra şekeriydi" demişti.

