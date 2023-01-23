Demokrat Parti önündeki polisler çekildi, Cemal Enginyurt'tan Soylu'ya tepki: 'Yüzüne bakacak insan bulamayacaksın'

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 15:44

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 15:44

DP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin Genel Merkezi’ndeki güvenlik için nöbet tutan resmi polis memurlarının geri çekildiğini açıkladı. Enginyurt, konuya ilişkin Genel Merkez Binası önünde bugün Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ile birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Demokrat Parti Genel Merkez Binası’ndayız. Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt olarak TBMM’de iki milletvekili ile temsil edilen 77 yıllık bir siyasi hareket… Adnan Mendereslerin, Turgut Özalların, Süleyman Demirellerin Genel Merkez’i.

"YAZIKLAR OLSUN"

İçişleri Bakanı olup güvenlik makalesi okumadan İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına, kapkaççılara koruma verip çakarlı araç tahsis eden Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Merkezi’nin korumasını, maalesef yeterli eleman yok diyerek geri çekti. Yani, Millet İttifakı’ndan yana olduğumuz için, tavrımızı net koyduğumuz için Süleyman Soylu, güya bizi korumasız bıraktı. Süleyman Soylu… Doğru yolda gidenlerin görünmez orduları vardır. Biz Allah’ın izniyle kimseden korkmadık, korkmayız. Bu Genel Merkez’i inşallah milletimiz koruyor, koruyacak. Ama gün gelecek sen yüzüne bakacak insan bulamayacaksın Süleyman Soylu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.”