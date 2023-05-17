14 Mayıs 2023 seçimlerinde Demokrat Parti ne kadar oy aldı? DP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? DP 28. Dönem Milletvekilleri listesi...

Yayınlanma: 17.05.2023 - 14:07

Güncelleme: 17.05.2023 - 14:38

28. Dönem Milletvekilleri belli olmaya başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde partilerin milletvekili sayıları belli oldu. Demokrat Parti, 28. Dönem TBMM Milletvekili seçimlerine Millet ittifakının büyük paydaşı olan Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girdi.

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul 1. Bölge'de 9. sıradan, Haydar Altındaş İzmir 1. Bölge'de 2. sıradan, eski ANAP Genel Başkanlarından Salih Uzun ise İzmir 2. Bölge'de 5. sıradan aday oldu.

DP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

Cemal Enginyurt, İstanbul

Salih Uzun, İzmir

Haydar Altıntaş, İzmir