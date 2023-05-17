14 Mayıs 2023 seçimlerinde Demokrat Parti ne kadar oy aldı? DP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? DP 28. Dönem Milletvekilleri listesi...
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte partilerin milletvekili sayıları da belli olmaya başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Demokrat Parti ne kadar oy aldı? DP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? DP 28. Dönem Milletvekilleri listesi...
28. Dönem Milletvekilleri belli olmaya başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde partilerin milletvekili sayıları belli oldu. Demokrat Parti, 28. Dönem TBMM Milletvekili seçimlerine Millet ittifakının büyük paydaşı olan Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girdi.
Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul 1. Bölge'de 9. sıradan, Haydar Altındaş İzmir 1. Bölge'de 2. sıradan, eski ANAP Genel Başkanlarından Salih Uzun ise İzmir 2. Bölge'de 5. sıradan aday oldu.
DP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
Cemal Enginyurt, İstanbul
Salih Uzun, İzmir
Haydar Altıntaş, İzmir
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