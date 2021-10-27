Demokrat Partili Enginyurt: "Türkiye, zaman kaybetmeden erken seçime gitmelidir"

27 Ekim 2021 Çarşamba, 15:28

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Herkesin evinde iki, üç araba var"; AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün de "Herkesin iki, üç telefonu var" şeklindeki sözlerini aktaran Enginyurt, "Açlığı ve yoksulluğu örtmeye, daha da ötesi milleti suçlamaya gidiyorlar. Herkesin iki, üç arabası olduğunu sarayın penceresinden bakarak mı gördün? Sarayda çalışan bin kişinin araçlarına bakarak mı karar verdin? TÜİK rakamlarına göre bile her 100 kişiden 15'inin arabası varken, Sayın Cumhurbaşkanı'nı kim böyle bilgilendiriyor da milletin arabasıyla uğraşıyor." dedi.

Bir insanın arabasının olmasının zengin olduğu anlamına gelmediğini dile getiren Enginyurt, bugün arabası olup da benzin dolduramayan yüzbinlerce insan olduğunu, her sabah benzine ve mazota zam geldiğini belirtti.

"Türkiye'yi yönetenlerin, ülkeyi yönetemedikleri gibi 'one minute' gibi yeni kahramanlıklar ve senaryolar peşinde dolaştığını" belirten Enginyurt, "Millet aç, çiftçi aç, çalışan aç, emekli perişan. Türkiye, zaman kaybetmeden erken seçime gitmelidir. Türkiye'yi artık yönetemiyorlar. Her gün onarılmaz yaralar açıyorlar." diye konuştu.

Enginyurt, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soru üzerine, "Seçimlere herkes kendi adayı ile girerse, oyunbozanlık yapılırsa, Demokrat Parti, Genel Başkanı Gültekin Uysal ile seçimlere katılacak. Eğer Millet İttifakı, ittifakı oluşturan partilerle ortak aday kararı alırsa, biz o adayı destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.