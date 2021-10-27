Sürpriz Demirtaş iddiası: “Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz konuşuluyor”

27 Ekim 2021 Çarşamba, 10:54

Halktv programcısı Emin Çapa, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için partili olmayan bir ismi belirlediğini, bu ismi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla görüştürdüğünü öne sürmüştü.

“Kendisinden onay almadan adını açıklayamam. Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim” diyen Çapa'nın ardından Hürriyet gazetesinin iktidara yakın yazarlarından Abdulkadir Selvi de konuyla ilgili ilginç bir iddiayı köşesine taşıdı.

Abdulkadir Selvi, siyasi kulislerde bir süredir CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın adının geçtiğini öne sürdü. Selvi, Demirtaş’ın görüştüğü bazı isimlere Kılıçdaroğlu’nun adayı olduğuna dair izlenim verdiğini de iddia ettiği yazısında "Hatta Özgür Hoca’nın görüştüğü bazı isimlere Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı olduğuna dair bir izlenim verdiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu kendisi aday değil mi? Ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dururken Özgür Demirtaş’ın adaylığı nereden çıktı diyebilirsiniz" dedi.

Selvi, konuyla ilgili olarak Demirtaş'a ulaştığını belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı daha şanslı görenlerdenim ama yine de Özgür Hoca’yı aradım. “Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz konuşuluyor” dedim. Şaşırmadı. Ama konuşmadı da. “Ailede bir prensip kararı aldık. Siyaseten hiçbir şey söylemeyeceğiz” dedi. Kararına saygı duydum. Ama kulislerde Kılıçdaroğlu’nun muhtemel adayı olarak Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener’le görüştüğünün konuşulduğunu söyledim. Aynı prensibini hatırlatmakla yetindi."