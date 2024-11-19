Demokrat Partili iki isim istifa etti

Yayınlanma: 19.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.11.2024 - 04:00

DP’li kaynaklar, Enginyurt ve Uzun’un bir süre bağımsız kalacağını ve daha sonra da başka bir partiye geçeceğini ileri sürüyor.

İkilinin ortak hareket edeceği kulislerde konuşulurken yeni partiye geçiş ihtimalinde CHP seçenekler arasında yer almıyor.

İki milletvekilinin de “merkez sağ” vurgusu yaptığı istifa duyurularının ardından Demokrat Parti’nin Meclis’teki koltuk sayısı 1’e düştü.