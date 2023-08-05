Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'yerel seçim' çağrısı: 'Sizden tek isteğim...'

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'da yurttaşlarla buluştu. Yerel seçim hatırlatması yapan Kılıçdaroğlu, halka "Tek isteğim elinizi vicdanınıza koyup oy kullanmanız" çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2023 - 17:03
Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'yerel seçim' çağrısı: 'Sizden tek isteğim...'
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