Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'yerel seçim' çağrısı: 'Sizden tek isteğim...'
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'da yurttaşlarla buluştu. Yerel seçim hatırlatması yapan Kılıçdaroğlu, halka "Tek isteğim elinizi vicdanınıza koyup oy kullanmanız" çağrısında bulundu.
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