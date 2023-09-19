Denetimli serbestlik talebi reddedildi: Gazeteci Barış Pehlivan cezaevine dönüyor!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:24

Güncelleme: 19.09.2023 - 09:25

Hakkında 2020 yılında açılan ve 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen dava kapsamında 15 Ağustos'ta 5. kez hapishaneye giren gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, geçtiğimiz günlerde ilk iznine çıkmıştı. Pehlivan'ın denetimli serbestlikten yararlanarak yeniden cezaevine girmemesi için yapılan başvuru, Silivri İnfaz Hakimliğince reddedildi. Ret kararıyla birlikte Pehlivan'ın bugün cezaevine dönmesi bekleniyor.

Kararı Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz duyurdu. Ersöz, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Barış Pehlivan bugün açık cezaevine dönüyor. Silivri İnfaz Hakimliği beklenen kararı verdi. Ne yazık ki, Denetimli serbestlik kararı talebimizi reddetti. Kararda, ne Prof. Dr. Adem Sözüer’in mütalaasına değinildi ne de geçici 10. maddenin neden uygulanmayacağına dair bir değerlendirme yapıldı. Kısacası, Barış Pehlivan cezaevinde kalsın denildi.

İnfaz Hakimliği Kararına, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz ettik. İtirazımızda, hukukun kişiye göre değil; eğilip, bükülmeden herkese eşit şekilde uygulanmasını istedik. Özetle, Gazeteci Barış Pehlivan için Hukuk Güvenliği talep ettik!"

Gazeteci Barış Pehlivan (@barispehlivan) bugün açık cezaevine dönüyor. Silivri İnfaz Hakimliği beklenen kararı verdi. Ne yazık ki, Denetimli Serbestlik Kararı talebimizi reddetti. Kararda, ne Prof. Dr. Adem Sözüer’in mütalaasına değinildi ne de Geçici 10. Maddenin neden… pic.twitter.com/AngiVEjpKt — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) September 19, 2023

NE OLMUŞTU?

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili yeniden cezaevine girmişti. Denetimli serbestlik talebi reddedilen Pehlivan 5. kez cezaevine girmişti.

PROF. DR. SÖZÜER MÜTAALASINDA NE DEMİŞTİ?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Pehlivan’ın cezaevine girmesi üzerine hukuki bir mütalaa yazmıştı.

Sözüer, mütalaasında, Pehlivan’ın yeni çıkan infaz yasasından yararlanmasının önünde bir engel bulunmadığına dikkat çekmiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Önceki denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ilişkin kararla bağlantılı olarak bir karar verilmesi gerekse bile bu durumda da aynı konuda sonraki düzenlemenin önceki düzenlemeyle çelişmesi halinde sonraki düzenlemenin esas alınmasında isabet görülmektedir. Zira kanun koyucunun güncel ve mevcut iradesini sonraki düzenleme ortaya koymaktadır.

"HAK İHLALİ"

Cezaların infazı için de geçerli olan kanunilik ilkesi gereğince kişinin cezaevinde kalış süresinin uzatılmasının ancak açık bir kanuni düzenlemeyle mümkün olabileceği 5275 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde ise Barış Pehlivan ve aynı durumda bulunanlar yönünden böyle bir düzenleme bulunmadığı, bu nedenle geçici 10. maddenin bu kişiler hakkında da uygulanarak denetimli serbestlik tedbirinden yararlandırılmamasının kişi özgürlüğü hakkının ihlaline yol açacağı…

"ENGEL YOK"

Hükümlü hakkında, Geçici Madde 10 hükmünün uygulanarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilmesinin önünde bir hukukî engel bulunmadığı sonuçlarına varmış bulunmaktayım."