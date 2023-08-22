Barış Pehlivan 7 gündür cezaevinde... TCK’nin mimarlarından Sözüer’den mütalaa!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 15:04

Güncelleme: 22.08.2023 - 15:04

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, gazetemiz yazarı Barış Pehlivan’ın cezaevine girmesi üzerine hukuki bir mütalaa yazdı.

Sözüer, mütalaasında, Pehlivan’ın yeni çıkan infaz yasasından yararlanmasının önünde bir engel bulunmadığına dikkat çekti.

"ÇELİŞEN DURUMLARDA SONRAKİ DÜZENLEME ESAS ALINIR"

Sözüer, yazdığı mütalaada, birbiriyle çelişen hukuki durumlarda, sonraki düzenlemenin uygulanması gerektiğine de dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki; önceki denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ilişkin kararla bağlantılı olarak bir karar verilmesi gerekse bile bu durumda da aynı konuda sonraki düzenlemenin önceki düzenlemeyle çelişmesi halinde sonraki düzenlemenin esas alınmasında isabet görülmektedir. Zira kanun koyucunun güncel ve mevcut iradesini sonraki düzenleme ortaya koymaktadır."

"HAK İHLALİ"

Prof. Dr. Adem Sözüer, yazarımız Pehlivan’ın yeni infaz yasasından yararlandırılmadan cezaevinde tutulmasının hak ihlali olduğunu vurgulayarak, şunlar kaydetti:

"Cezaların infazı için de geçerli olan kanunilik ilkesi gereğince kişinin cezaevinde kalış süresinin uzatılmasının ancak açık bir kanuni düzenlemeyle mümkün olabileceği 5275 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde ise Barış Pehlivan ve aynı durumda bulunanlar yönünden böyle bir düzenleme bulunmadığı, bu nedenle geçici 10. maddenin bu kişiler hakkında da uygulanarak denetimli serbestlik tedbirinden yararlandırılmamasının kişi özgürlüğü hakkının ihlaline yol açacağı…"

"ENGEL YOK"

Adem Sözüer, Barış Pehlivan’ın tahliye edilerek denetimli serbestlik hakkından faydalanmasının önünde hiçbir engel olmadığını söyledi:

"Hükümlü hakkında, Geçici Madde 10 hükmünün uygulanarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilmesinin önünde bir hukukî engel bulunmadığı sonuçlarına varmış bulunmaktayım."

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNULDU!

Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, bugün Silivri 2 No’lu İnfaz Hâkimliği’ne mütalaayı sunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Hâkimliğin yapacağı incelemenin ardından karar vermesi bekleniyor.