Deniz Baykal kabri başında anıldı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:22

Güncelleme: 11.02.2025 - 12:22

CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara’da bulunan Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Baykal’ın oğlu Ataç Baykal, partililer ve yakınları katıldı. Anma, Özel’in Baykal’ın kabrine çelenk bırakmasıyla başladı.

"ÖRNEK BİR LİDERDİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törende yaptığı konuşmada Baykal’a duyduğu minneti dile getirerek, “Bugün burada, partimizi yeniden birinci parti yapmanın gururuyla bulunuyoruz. Önümüzdeki seçimde CHP’yi iktidara taşıyacak ve Deniz Bey’in emanet ettiği değerlere sahip çıkacağız” dedi.

Özel, Baykal’ın siyasi mirasına vurgu yaparak, "O, Cumhuriyet değerlerine bağlılığıyla örnek bir liderdi. Önümüzdeki süreçte CHP’yi iktidara taşıyarak onun mirasına layık olacağız" ifadelerini kullandı.

"BABAM DOĞUŞTAN LİDERDİ"

Deniz Baykal’ın oğlu Ataç Baykal ise konuşmasında babasının ülke çıkarlarını her şeyin önünde tuttuğunu belirtti. "Olağanüstü bir siyasi zekaya sahipti ve ülkesini her zaman önceledi. Son dönemde dile getirdiği endişelerinin bugün ne kadar doğru olduğunu yaşayarak görüyorum" dedi.

Anma töreni, katılımcıların dualarıyla sona erdi.