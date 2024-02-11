Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal mesajı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ölüm yıl dönümünde andı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 10:03
Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal mesajı
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CHP 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ölümünün birinci yıl dönümünde andı. Kılıçdaroğlu, “Yarım asırdan fazla süren siyasi yaşamında bizlere mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bırakan, Türkiye Cumhuriyeti sevdalısı, değerli siyaset ve devlet insanı Genel Başkanım Sayın Deniz Baykal'ı aramızdan ayrılışının 1’inci yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum” ifadelerini kullandı. 


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