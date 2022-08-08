'Deniz Baykal öldü iddiası' ortalığı karıştırdı!
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Twitter hesabından CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal için “Allah’tan rahmet dilerim” paylaşımını yaptı. Çıray daha sonra paylaşımını silip özür diledi.
Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın yaşamını yitirdiği haberi sosyal medyada gündem oldu. İYİ Partili Aytun Çıray da buna ilişkin, "Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim" ifadesinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
MESAJI SİLİP, ÖZÜR DİLEDİ
Çıray, yanlış bilgi olduğunu fark edince paylaşımını silerek özür diledi. Çıray, yeni paylaşımında “Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin. Yine de bir efsaneyi düzeltelim. 2002'de CHP oy vermeseydi de Tayyip Bey yasağını kaldırabilecekti. AKP 363 mv çıkarmıştı. 8 bağımsız vardı. Yasağının kalkması için 3 milletvekili yeterliydi” ifadesini kullandı.
Çok özür dilerim.— Aytun Çıray (@TCAytunCiray) August 8, 2022
Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş.
Allah uzun ömür versin.
Yine de bir efsaneyi düzeltelim.
2002'de CHP oy vermeseydi de Tayyip Bey yasağını kaldırabilecekti.
AKP 363 mv çıkarmıştı.
8 bağımsız vardı.
Yasağının kalkması için 3 mv yeterliydi. https://t.co/ZdNncDf27l
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