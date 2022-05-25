Deniz Baykal ile bazı eski MHP'lilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili 2 tutuklama

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticiler ve milletvekillerine ait müstehcen görüntüleri basın yoluyla dağıtılması soruşturmasında eski polis memurları A.Y.E. ile A.B., Tekirdağ'da saklandıkları FETÖ'nün hücre evinde yakalandıktan sonra tutuklandı.

DHA
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:32
Deniz Baykal ile bazı eski MHP'lilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili 2 tutuklama
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CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticiler ve milletvekillerine ait müstehcen görüntüleri basın yoluyla dağıtılması soruşturmasında FETÖ'ye üye olmak suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanan meslekten ihraç edilen eski polis memurları A.Y.E. ve A.B.'nin Tekirdağ'da örgüte ait hücre evinde saklandıkları belirlendi.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanan A.Y.E. ve A.B., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.


Deniz Baykal Kaset Kaset kumpası

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