Deniz Göktaş'tan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması... O anları anlattı: 'Görüşmek istemediğimi söyledim, lütfen CHP'yi salın dedim'

Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na "CHP'yi salın" dediğini teyit etti.

Göktaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediğini söylerken, "Sulh Ceza'ya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. 'Geçmiş olsun' dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, 'yok' dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. 'Madem geldiniz milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın' dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti" açıklamasını yaptı.

HEM DENİZ GÖKTAŞ, HEM AVUKATI O ANLARI ANLATTI

Gazeteci Fatih Altaylı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın avukatı Metin Aslan ile konuşmasını aktardı.

Altaylı, Aslan'a Deniz Göktaş'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde "CHP'yi salın" deyip demediği tatışmalarını sordu.

Aslan olayı hem kendisi anlatırken hem de Göktaş'ın açıklamasını iletti.

Avukat Aslan, görüşmeye dair şunları söyledi:

“Deniz gözaltına alındıktan sonra önceki akşam 8 kez tanımadığım bir numaradan arandım. Tanımadığım bir numara olduğu için de açmadım. Daha sonra aynı numaradan bir mesaj geldi. ‘Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Atakan Sönmez’ diyen bir mesaj. Aradım. Kemal Bey benimle görüşmek istiyordu. Görüşecek bir şey olmadığını söyledim. Görüşmedim. Deniz Göktaş’ın ailesiyle görüşme talepleri vardı. Bunun için benimle değil, Deniz’in kendi ekibiyle görüşmelerinin daha doğru olacağını belirttim ve numaralarını verdim. Aramışlar. Kemal Kılıçdaroğlu Deniz’in ailesi ile görüşmek istemiş. Ailenin bu süreçte içine kapandığı ve kimse ile görüşmediği yanıtı verilmiş. Aile ile de görüşememişler. Sabah 08:30’da Çağlayan Adliyesi’ne gelmiş Kılıçdaroğlu ve ekibi. Deniz daha geç geldi. Deniz’le orada da görüşmek istediler ama mümkün değildi. Uzun süre beklediler. Birkaç kişi gazetecilerin ve halkın gelemediği bölümde bekliyorlardı. Dışarda protesto edilmiş Kılıçdaroğlu ile birlikte gelenler. Biz orada değildik. Deniz’i götürürlerken Kılıçdaroğlu ile kısa bir görüşmesi olmuş. Deniz’e sordum, Kemal Bey’e ‘CHP’yi bi salın’ dediğini söyledi. Ben de bunu gazetecilerle paylaştım. Daha sonra CHP sözcüleri böyle bir cümle olmadı dediler. Ben Deniz’in bana söylediğini doğru anladığımdan eminim ama bir kez daha Deniz’e soracağım.”

DENİZ GÖKTAŞ'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Altaylı, Aslan'ın gece geç saatlerde Deniz Göktaş’ın konu hakkındaki açıklaması kendisine ilettiğini belirtti.

Göktaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmesine dair şunları söyledi:

“Sabah, Kemal Bey'in burada olduğu ve görüşmek istediği haberi geldi. Görüşmek istemediğimi söyledim. Sulh Cezaya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. Geçmiş olsun dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, yok dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. ‘Madem geldiniz, milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın’ dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti. 2023'te Cumhurbaşkanlığı için oy verdiğim insan, 2026'da yüz yüze nezaketsizlik yapmak zorunda kaldığım ilk insan oldu. Avukatımın söyledikleri doğrudur.”

NE OLMUŞTU?

'Ölü Deniz' adlı stand-up şovunun YouTube'da yayınlamasının ardından hedef gösterilen komedyen Deniz hakkında soruşturma başlatıldı.

Göktaş, 2 Temmuz'da yurt dışı tatilinden döndü ve havaalanında gözaltına alındı. Ters kelepçeli fotoğrafı gündem olan ve tepki çeken Göktaş, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Göktaş, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanı'na hareket" iddiasıyla tutuklandı.

Adliyeye Göktaş'a destek için giden çok sayıda kişinin yanı sıra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu da desteğe gitti.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Göktaş'ın avukatı Metin Aslan ile konuştuğunu aktardı. Aslan, Göktaş'ın tutuklama kararını öğrenince "Neşemizi çalamazlar" dediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun Göktaş'ı ziyaretini de aktaran Aslan, "Kendisiyle görüşen Kılıçdaroğlu’na 'CHP’yi salın' dedi" ifadelerini kullandı.

BUTLANCI DANIŞMAN REDDETTİ

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez ise Pehlivan'ı alıntılayarak, "Görüşme esnasında böyle bir cümle kurulmamıştır. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş’la görüşerek destek verdi" açıklaması yaptı.

Yandaş TGRT programcısı, gazeteci Gökhan Hacır da Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyleyerek şunları yazdı:

"Az önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla konuştum. Komedyen Göktaş’la Çağlayan adliyesinde kısa bir görüşme fırsatı bulduğunu anlattı. Komedyen Göktaş’ın kendisine 'CHP’yi salın' şeklinde bir cümlesinin olup olmadığını sordum. Kılıçdaroğlu, ne doğrudan ne de dolaylı böyle bir cümlenin geçmediğini söyledi. CHP Genel Başkanı, komedyen Göktaş’ın tutuklanmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi."