Deniz Poyraz davası sırasında pompalı tüfekle adliyeye girmeye çalışmıştı: Şüpheli için 'akıl sağlığı' tespiti istendi
İzmir Adliyesi'ne pompalı tüfekle girmek isteyince polis tarafından gözaltına alınan M.Ö. (42), savcının talebiyle 'akıl sağlığı'nın tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
HDP İzmir İl Başkanlığı'na yönelik Onur Gencer tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin davanın dün, 4'üncü duruşması görülürken, elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi İzmir Adliyesi önüne geldi.
Silahla binaya girmek isteyen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada partililer ve polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Şüphelinin M.Ö. olduğu, sabah erken saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eski eşi çocukları kendisine göstermediği için adliye önünde intihar edeceğini söylediği belirtildi. M.Ö.'nün, ilk ifadesinde ise boşandığı eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve intiharını polislerin engellediğini söylediği belirtildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., savcının talebiyle akıl sağlığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.
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