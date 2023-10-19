Deniz Poyraz davasında istinaf itirazları reddetti: ‘Hukuka aykırılık rastlanmadığı gerekçesiyle…’

Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:33

Güncelleme: 19.10.2023 - 14:33

HDP İzmir İl Örgütü binasında Onur Gencer tarafından yapılan silahlı saldırıda öldürülen parti çalışanı Deniz Poyraz davası, 27 Aralık 2022'de karara bağlandı.

Sanık Gencer'e “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, “Konut dokunulmazlığını ihlal”, “Mala zarar verme” ve “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından da 9 yıl hapis cezası verildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi.

REDDEDİLDİ

İstinaf Mahkemesi, taraf avukatlar ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Yeşil Sol Partisi (YSP) avukatlarının da bulunduğu başvuruyu reddetti. İstinaf Mahkemesi tarafından reddedilen başvurular ise ‘mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı’, ‘delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı’ ve ‘hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmadığı’ gerekçesiyle reddedildi.

Kararda, “Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı ve ileri sürülen başkaca istinaf nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmadığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanık Onur Gencer müdafii ve katılanlar vekilinin istinaf başvurularının esastan reddine karar verildi" denildi.