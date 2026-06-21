Deniz Yavuzyılmaz: 'Hazine, Zafer Havalimanı için 5 ayda 155 milyon liralık garanti ödemesi yapacak'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zafer Havalimanı'nın 2026 yılının ilk beş ayındaki yolcu verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın "kamu zararında şampiyon" olduğunu ileri sürerek, 2026 yılının ilk beş ayında garanti edilen giden yolcu sayısının 549 bin 55, gerçekleşen giden yolcu sayısının ise 17 bin 766 olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, garanti edilen yolcu sayısıyla gerçekleşen yolcu sayısı arasındaki farkın 531 bin 289 olduğunu kaydederek, "Hata payı yüzde 96,76" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Hazine'nin şirkete yapacağı garanti ödemesinin 2 milyon 891 bin 632 avro olduğunu iddia eden Yavuzyılmaz, bunun güncel kurla yaklaşık 155 milyon liraya karşılık geldiğini belirtti.

"ZAFER HAVALİMANI KAMU ZARARI ŞAMPİYONU OLDU"

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AKP, açılışını zafer çığlıklarıyla yaptığı Zafer Havalimanı'nın 15. yılında, üst üste 15. kez yine kamu zararı şampiyonu oldu.

2026 yılının ilk 5 ayında; garanti edilen giden yolcu sayısı 549.055, gerçekleşen giden yolcu sayısı 17.766, aradaki fark (eksik yolcu) 531.289. Hata payı yüzde 96,76.

Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi 2 milyon 891 bin 632 avro. Güncel kurla 155 milyon lira. Bunun adı, yandaşa çekilen peşkeşin faturasını vatandaşa ödetmektir."

"2044'E KADAR ŞİRKETE 208 MİLYON AVROLUK GARANTİ ÖDEMESİ YAPILACAK"

Yavuzyılmaz, başka bir paylaşımında ise Zafer Havalimanı'nın yapım maliyetinin 50 milyon avro, kamuya devir tarihinin 2044 yılı olduğunu belirterek, "2044'e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi 208 milyon avro" iddiasında bulundu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) resmi istatistiklerine dayandırdığı paylaşımında Yavuzyılmaz, 2026'nın ilk beş ayında iç ve dış hatlarda gelen ve giden toplam yolcu sayısının 35 bin 533 olduğunu, bunun 17 bin 766'sını giden yolcuların oluşturduğunu kaydetti.

Yavuzyılmaz ayrıca, sözleşmeye göre garanti ödemelerinin giden yolcu sayısı üzerinden yapıldığını ifade etti.