Deniz Yavuzyılmaz ısrarla sordu: TCDD Başkanı Kurt'tan 'Ben duygusal bir adamım' çıkışı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 19:04

Güncelleme: 17.04.2025 - 19:08

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin 2021 ve 2022 yıllarına ait denetim raporları görüşüldü.

Komisyonda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysi Kurt ile CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz arasında 'duygusallık' tartışması yaşandı.

"USULSÜZ OLARAK YAPILAN 40 ATAMA"

Deniz Yavuzyılmaz'ın gündeme getirdiği ve TCDD Genel Müdürü Kurt'un yanıtlaması üzerine komisyonda yaptığı konuşmada şu ifadeler yer aldı:

"Bakın, diyor ki Sayıştay: "Görevde yükselme sınavına tabi olarak kadrolara sınavsız olarak atama yapıldığı tespit edilmiştir. " Sonra burada bir tablo yayımlıyor. Burada 40 müdür ataması var usulsüz olarak yapılan, 40 atama. Bakalım bu atamaları iptal ettiniz mi, yapılması gerektiği şekline dönüştürdünüz mü, Sayıştayın bulgusunun gereğini yerine getirdiniz mi; yoksa, Sayıştayın bulgusunun gereğini yerine getirmeyerek devlete kafa mı tuttunuz. Bu sorunun cevabını siz vereceksiniz.

Ben bulguyu okuyorum: Bakın, bulguda "Asaleten atanan müdürlük, koruma ve güvenlik müdürü atandığıyla aynı gün..." Normalde burada sınavla atanabilmesi mümkünken ne yapılmış? Önce misafirhane müdürü yapılmış, sonra aynı gün, hop, koruma ve güvenlik müdürü olmuş; ne güzel, değil mi? Sihirli bir değnek dokunmuş, misafirhane müdürüyken öyle olmuş. Sonra, bakalım, birisi gar müdürü olmuş ama sınavla olabiliyor, sınava girmemiş, ne olmuş önce? Hop, o da misafirhane müdürü, aa! Beş gün sonra gar müdür vekili olarak atanmış. Şube müdürü var -burada personelin numaraları da var bir kısmı kapatılmak üzere- şube müdürü olmuş, sınava girmemiş, aa, o da misafirhane müdürü olmuş önce, sonra oradan sınavsız geçmiş. Misafirhane müdürü olan bir başkası destek hizmetleri müdürü olmuş sınavsız. Misafirhane müdürü olan birisi yine aynı gün şube müdürü vekili olmuş, misafirhane müdürü olan birisi yine bir gün sonra şube müdürü olmuş; böyle gidiyor ve bir de teslim alma müdürü yapıyorsunuz önce, sonra oradan onun üstüne basıp böyle teslim alma müdürü hüllesiyle, misafirhane müdürü hüllesiyle birden bire şube müdürü oluyor, koruma ve güvenlik müdürü oluyor gar müdürü oluyor.

Bunları yapmışsınız. Bu, kanunlara aykırı arkadaşlar. Bu işlemleri iptal ettiniz mi? Bu şekilde 2020 yılı Sayıştay raporuna giren 40 atama var, usulsüz atamalar. Ya, şimdi, bunun adı; hani, "liyakatsizlik, liyakatsizlik" diyoruz ya, işte bunun adı liyakatsizlik, bunun adı hak yemektir. Dolayısıyla soru bu. Eğer bu atamaları iptal etmediyseniz hangi gerekçeyle iptal etmediniz? Devlet Demiryollarında bu kadar misafirhane müdürü ve teslim alma müdürü olması zaten pratikte mümkün değil. Bunun yanıtını sizden burada bekliyorum"

VEYSİ KURT: BEN DUYGUSAL BİR ADAMIM

Yavuzyılmaz'ın gündeme getirdiği atamaların ardından komisyonda tartımşalar yaşandı. TCDD Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt'tan dikkat çeken 'Ben duygusal bir adamım' çıkışı geldi. Yavuzyılmaz ise bu çıkışa tepki gösterdi.

İşte tutanaklara yansıyan diyalog:

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) - Bu söylediğim usulsüz atamalarla ilgili işlem yaptınız mı?

TCDD YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ VEYSİ KURT - Kıymetli vekilim, yani şimdi tabii siz vekilsiniz, ben bürokratım yani ben konuşmayayım isterseniz yani.

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) - Ya, cevap verin, onu soruyorum, işlem yaptınız mı, yapacak mısınız?

BAŞKAN MUSTAFA SAVAŞ - Yanıt verecek, Sayın Yavuzyılmaz, ya burada yanıt verecek, ya da yazılı olarak yanıt verecek. Lütfen... Sayın Genel Müdürüm, devam edin.

TCDD YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ VEYSİ KURT - Ama Sayın Vekilim, bakın hürmet istiyorum gerçekten yani sonuçta etkileniyorum efendim.

BAŞKAN MUSTAFA SAVAŞ - Sayın Yavuzyılmaz, lütfen dinleyin ama.

TCDD YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ VEYSİ KURT - Şeyimi bozmayın, biraz konuşayım efendim, konuşmayacaksam bırakayım.

DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ (Karabük) - Deniz Bey, Genel Müdür bütün nezaketiyle konuşmaya çalışıyor.

BAŞKAN MUSTAFA SAVAŞ - Lütfen... Buyurun Sayın Genel Müdürüm, devam edin.

TCDD YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ VEYSİ KURT - Gerçekten konuşmayacaksam ben yazılı olarak cevap vereyim, konuşmayayım efendim.

BAŞKAN MUSTAFA SAVAŞ - Yok, lütfen devam edin Sayın Genel Müdürüm.

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) - Buyurun, cevabınızı bekliyorum.

"DUYGUSAL BİR ADAMIM, BİZ DE BU ÜLKENİN İNSANIYIZ"

TCDD YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ VEYSİ KURT - Ya, kıymetli vekilim, bak, gerçekten saygıya çok dikkat ediyorum, hürmeti çok severim ama hani, 1 miligram bize de göstermezse ben konuşamam efendim, ben duygusal bir adamım yani biz de sonuçta bu ülkenin insanıyız ama aynı zamanda biz de insanız yani.

BAŞKAN MUSTAFA SAVAŞ - Devam edin, devam edin Sayın Genel Müdürüm, cevabı verin.

TCDD YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ VEYSİ KURT - Şimdi, Sayın Başkanım, enerjiyle ilgili hem Yavuzyılmaz vekilimizin hem Mahir vekilimizin...

"BAŞKA BİR KONUYA GEÇİYORUNUZ"

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) - Konuyu değiştirdiniz. Ya, arkadaşlar, bir dakika... Böyle olur mu ya? Ben bir soru soruyorum, soruyu sormamışım gibi kabul edip "Ben duygusal birisiyim." diyerek başka konuya geçiyorsunuz, basit bir soru soruyorum, cevap vermiyorsunuz.

KAYHAN TÜRKMENOĞLU (Van) - Ya, ona cevap verecek, yazılı verecek.

BAŞKAN MUSTAFA SAVAŞ - Sayın Yavuzyılmaz... Sayın Genel Müdürüm...

"KUL HAKKI YENDİĞİNDE..."

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) - Öteki dünyayla ilgili bağlantıyı kurdu, bakın kul hakkı yendiğinde...

KAYHAN TÜRKMENOĞLU (Van) - Öteki dünya için de hukuktan bahsetti, diyor ki hukuktan bahsetti, bu dünyada da hukuktan bahsetti.

BAŞKAN MUSTAFA SAVAŞ - Sayın Genel Müdürüm, toparlayın.

TCDD YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ VEYSİ KURT - Sayın Başkanım, Mahir vekilimin enerjiyle ilgili konusu vardı.

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) - Yok, cevap verilmiyor, o anlaşıldı; o zaman öbür dünyaya atıf yapmayın, kul hakkı yemek bu.