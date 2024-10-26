Bartın'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!

Amasra ilçesindeki özel maden ocağında bir iş cinayeti yaşandı. Maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan ve hastaneye kaldırılan işçi, kurtarılamadı.

Bartın'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
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AA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 15:48

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyü mevkiindeki maden ocağında galeri açma işinin yürütüldüğü eksi 300 kodunda göçük meydana geldi.

Mesai arkadaşları, mahsur kalan işçi Ferdi T.'nin (35) kurtarılması için çalışma başlattı.

Göçük altından yaralı olarak çıkarılan işçi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Etiketler: #Bartın #göçük #İşçi #maden ocağı

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