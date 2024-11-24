Deniz Yücel: 'Milli güvenlik sorunu olan Yusuf Tekin şimdi de kreşleri kapatmak istiyor'

Yayınlanma: 24.11.2024 - 21:41

Güncelleme: 24.11.2024 - 21:41

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Öğretmenler Günü'nde yaptığı paylaşımda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef aldı. Yücel, Tekin'i kreşler üzerinden eleştirdi.

Yücel, "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaştırmaya çalışan, okulları dahi temizlemeyi beceremeyen, evlatlarımıza bir öğün yemeği çok gören, tarikat sevdalısı zat şimdi de CHP'nin en çok önemsediği projesini engellemenin derdine düşmüş" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"BANA BAK HADSİZ ADAM"

"Milli güvenlik sorunu olan Yusuf Tekin, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin açtığı kreşleri kapatmak ve yenilerinin açılmasına da mani olmak istiyor.

Bana bak hadsiz adam! O kreşler çalışan anne babaların kurtarıcısı... O kreşlerde çocuklar çok uygun fiyatlara eğitim alıyor... O kreşlerde çocuklarımız hijyenik ortamda en az bir öğün yemek yiyebiliyor.

Sen, ÇEDES dayatmasıyla sınıflara maket mezar dikip ağıt yaktırırsın, biz çocuklara gülmeyi, şarkı söylemeyi, hayatı öğretiriz... Sen, öğrencilere vatan hainlerinin mezarını temizletirsin, biz çevreyi korumayı öğretiriz... Sen çocukları Ortaçağ karanlığına hapsetmeye çalışırsın, biz Atatürk'ü ve Cumhuriyet değerlerini öğretiriz.

Çünkü sen, aydınlığa, sanata, bilime, erdeme, onura, cesarete, umuda, akan suya, meyve çağında ağaca, güzel olan her şeye düşmansın...

Sen bu milletin ve çağdaş Türkiye'nin düşmanısın Yusuf Tekin."