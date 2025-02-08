CHP'li Deniz Yücel'den AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e tepki: 'Erdoğan’ın suskunluğunun üzerini örtme gayreti'

Yayınlanma: 08.02.2025 - 19:50

Güncelleme: 08.02.2025 - 19:51

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere dağıtılması yönündeki açıklamalarına sessiz kalmasını eleştirmiş ve "Buna nasıl susuyor Erdoğan?" demişti.

Erdoğan'dan konuya dair açıklama gelmez iken Özel'in açıklamalarına AKP Sözcüsü Ömer Çelik yanıt vermişti. Çelik Özel'i hedef alarak, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir" ifadelerin kullanmıştı.

YÜCEL'DEN ÇELİK'E TEPKİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AKP Sözcüsü Çelik'in açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Yücel, "Anlaşılıyor ki bu tutum, iktidarın, gerçekleri toplumdan gizleme, Erdoğan’ın suskunluğunun üzerini örtme gayretinin bir parçasıdır" dedi.

Deniz Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Filistinlilerin Gazze’den tehcir edilmesine” yönelik planına sessiz kalmasını eleştirmiş ve kendisini bu konuda ses yükseltmeye davet etmiştir.

Ancak günlerdir konuşmayan Erdoğan yerine AKP Sözcüsü bir açıklama yaparak Genel Başkanımıza yönelik haddi olmayan ifadeler kullanmıştır. Anlaşılıyor ki bu tutum, iktidarın, gerçekleri toplumdan gizleme, Erdoğan’ın suskunluğunun üzerini örtme gayretinin bir parçasıdır.

CHP'nin ve Sayın Genel Başkanımızın duruşu, yalnızca kişisel değil, toplumsal bir sorumluluğa, tarihi gerçeklere ve arka plana dayanmaktadır. Trump’ın Gazze’yi bir "turizm merkezi" haline getirme önerisi, yalnızca insanlık dışı bir tehcir planını değil, aynı zamanda Filistin halkının vatansızlaştırmayı hedeflemektedir. Bu talep, dünyanın pek çok ülkesinde ve insan hakları örgütlerinde sert tepkilerle karşılanmışken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda sessiz kalması düşündürücüdür.

Erdoğan’ın, Trump’ın bu açıklamalarını sessizce geçiştirmesi, “sükut ikrardan gelir” sözünü akıllara getirmektedir.

Ankara’daki ortak basın toplantısında, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Trump’ın açıklamalarını eleştirirken, Erdoğan’ın tek bir cümle kuramaması bu kaygıyı güçlendirmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak soruyoruz: Erdoğan’ı susturan güç nedir?

Erdoğan, Trump’ın Filistinlilerin tehciri konusundaki taleplerine sessiz kalarak mı dostluk ilişkisini sürdürmeyi planlamaktadır?

Erdoğan, bu suskunluğu ile Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında kendisine verilen rolü mü oynamaktadır?

Gazze’de katliamlar sürerken, AKP iktidarının İsrail ile ticareti devam ettirmesi, Erdoğan’ın Filistin davasına olan bağlılık iddiasını derinden sarsmaktadır.

Üstelik İstanbul Valiliğinin, Trump’ın açıklamalarını protesto etmek ve Filistin davasını savunmak için düzenlemek istediğimiz Galata Köprüsü’ndeki barışçıl yürüyüşümüzü engellemesi de, iktidarın bu samimiyetsiz duruşunu net bir şekilde teyit etmektedir.

Filistin Davası, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel sorumluluğu olarak sahiplendiği bir meseledir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de ifade ettiği gibi, daha Erdoğan siyasette yokken, CHP’nin üçüncü Genel Başkanı rahmetli Bülent Ecevit, Filistin halkının haklı mücadelesini Türkiye ve dünya gündemine taşımış ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Türkiye’de temsil edilmesini sağlayarak tarih yazmıştır.

Ancak bugün, AKP hükümetinin, Filistin meselesindeki tavrı, aynı samimiyeti taşımamaktadır.

Erdoğan, kendisini övdüğünde sevindiği “dostum” diye hitap ettiği Trump’ın bu soykırım planına karşı sessiz kalması, yalnızca Filistinlilerin haklarını değil, Türkiye’nin itibarını da zedelemektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Filistin Davası’na olan bağlılığımız dün olduğu gibi bugün de tamdır. Bizim bu davaya olan desteğimiz, samimi bir insani ve ahlaki duruşun gereğidir; seçim kampanyalarının veya iç politik hesapların bir parçası değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Filistin halkının yanındayız ve Erdoğan hükümetini, insanlık onuruna ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz.

Erdoğan hükümetinin Filistin davasını hamaset ve iç siyaset malzemesi yapmaktan öteye gitmeyen, her türlü samimiyetten uzak, ikircikli tavrına karşın, biz 1967 sınırlarında, Başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız Filistin Devleti mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz."