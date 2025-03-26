Deniz Yücel'den Erdoğan'a: Hayırdır öldürtecek misin?
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına tepki göstererek "Hayırdır Recep Tayyip Erdoğan öldürtecek misin? O kadar mı korkuyorsun bizden?" diye sordu.
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Yücel, Erdoğan'a "Hayırdır Recep Tayyip Erdoğan öldürtecek misin? O kadar mı korkuyorsun bizden?" ifadeleriyle seslendi.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Erdoğan, bugünkü grup toplantısında Saraçhane'deki eylemler sırasında Şehzadebaşı Camii'nin haziresindeki mezarların tahrip edilmesi üzerinden Özel'e yüklenmiş ve şöyle demişti:
Ey Özgür Özel herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar ve senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar. Bu nasıl iştir? Kabristanları yıkmanın kime ne faydası var, hangi akılla nasıl yapıyorsunuz? Hepsi tarih, hepsi muhteşem eserler. Bu eserleri ne yazık ki bu ahlaksızlar, edep yoksunu namussuzlar orada gelip yıkıyorlar.
Hayırdır @RTErdogan öldürtecek misin? O kadar mı korkuyorsun bizden? pic.twitter.com/YFgqxD2gOg— Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) March 26, 2025
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