Son dakika... Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'mezar' yanıtı: 'Ben artık ölümü de göze aldım...'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 15:09

Güncelleme: 26.03.2025 - 15:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki protestolar sırasında 'zarar verildiği' iddia edilen Şehzadebaşı Camii'ndeki mezarlığı ziyaret etti.

"BURADA BİR DARBE GİRİŞİMİ YAŞANDI"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel'in konuşmasında satır başları şöyle:

"Burada bir darbe girişimi yaşandı. O darbe girişiminin püskürtülmüş olmasının sonucunu alıyoruz. Bizim arkamızı dayayacağımız yegâne güç İstanbul'un iradesiydi. Valilik 5 gün süreli toplanma eylem yasağı getirdi. Hatta bizim kapalı toplantılarımıza dahi getirdi.

Hepimiz biliyoruz ki; Ekrem Başkan’ın diplomasını iptal edip alanlar onu yollamaya niyetliydiler. Bir hafta boyunca tutuklama işlemleri ile birlikte medya kayyum haberleriyle kayyum beklentisini gösterir haldeydi.

Biz bu yasaklara karşı milletimizi çağırdık. İlk gece 150 bin kişiydik, rakam pazar akşamı 1.2 milyon üzerinde bir kalabalığa hepimiz tanık olduk. Meydana çıkan tüm yollar yasak olmasına rağmen, trafik kesilmiş olmasına rağmen bir mucizeyi gerçekleştirdiler, Türkiye'de 15.5 milyon kişi sandıklara gidip Ekrem Başkanı Cumhurbaşkanı adayı yaparken, 1.5 milyon insan tarihi yarım adayı doldurdu.

Şimdi bugün, biz 7 günün sonunda, burada bir oylama yapılıyor. Ekrem Başkan'ın vekili belirleniyor. Kayyum riski ortadan kalktı. Dün akşam son eylemimizi yaptık. Burada iftar sofraları kurulacak.

"TEHDİT DESEN TEHDİT DEĞİL"

Buranın kapsamlı bir restorasyona ihtiyacı var. İBB olarak görev talebimiz var. Buradaki taşların her birinin onarılması lazım. Kültür Bakanlığı da vermiyor. Senin kaybettiğin ilk seçimden sonra geldik, bayramdan sonra telefon açtık. Ben 15 senedir AK Parti’den birinin yakını ölürse cenazeye giderim, telefon ederim. Savaşta bile cenazeler alınır inancına göre defnedilir. Güvenli bir yere konulur savaşa sonra devam edilir.

Sen şimdi 7 günün sonunda, buradan husumet çıkar mı ya? Sen Türkiye’nin birinci partisinin liderini, daha hayattayız, öldürdün. Bu lafı herhangi bir CHP’li söyleyecek, 'Vayy ölüm tehdidi'. 'Sandıkla geldin sandıkla gideceksin' diyoruz, ikinci sandığı tabuta yoruyorlar.

Tehdit desen tehdit değil. Bu vakitten sonra ölümü de mezarı da göze almışım. O mezar benim canımdan çok sevdiğim Manisalılara emanet. Gevelediğin şey ölümle tehditse vız gelir tırıs gider. Sende gram kadar vicdan kalmamış."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonların ardından, CHP lideri Özgür Özel Saraçhane'ye çağrı yapmış ve protestolar 7 gün boyunca sürmüştü.

Bu süreçte, İBB binası yakınlarında bulunan Mimar Sinan eseri Şehzadebaşı Camii'ne protestolar sırasında zarar verildiğini iddia eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Özel'i hedef aldı.

Erdoğan, şu fadeleri kullandı:

"Bu marjinal gruplar, Şehzadebaşı Camii'ne toplayıp oradaki kabristanı yerle bir ediyorlar. Eyy Özgür Özel, senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar. Senin de kabrini birileri ya kazar ya yıkar. Bunu hangi hakla nasıl yapıyorsunuz? Bu eserleri, bu edep yoksunu namussuzlar gelip yıkıyorlar. Bunlara eyvallah etmek mümkün değil. Yüzü maskeli olan teröristleri tespit edip onların da üzerine gideceğiz."