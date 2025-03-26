CHP'den Erdoğan'ın sözlerine ilk tepki: 'Senin ona gücün yetmez!'

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında sarf ettiği sözlerine ana muhalefet kanadından ilk tepki, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. Emir, "Anlıyoruz ki CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Senin ona gücün yetmez. Kalibren yetmez" ifadelerini kullandı.

CHP'den Erdoğan'ın sözlerine ilk tepki: 'Senin ona gücün yetmez!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 14:24

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair konuşmuş ve sert açıklamalar yapmıştı.

Erdoğan, "Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP’nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak" ifadelerini kullanıştı.

CHP'DEN JET YANIT!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında sarf ettiği sözlerine ana muhalefet kanadından ilk tepki, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. 

"CUMHURBAŞKANI CHP'YE OPERASYON HAZIRLIĞI YAPIYOR"

Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Pisliğinizi örtemeyeceksiniz' diyor. Pislik örtme uzmanı sizsiniz. CHP'nin içinden gelen 'bizzat bilgiler' diyor. Demek ki sen tanıklara, dosyadaki delillere hakimsin. Demek ki sen savcısın. Cumhurbaşkanı mı olacaksın, başsavcılık mı yapacaksın?

Delilleri biliyor, turpları biliyor, pislikleri örtemeyeceğimizi düşünüyor. Sen boğazına kadar bu işin içindesin. Bu operasyonun tetikçisi sensin. Ve anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Senin ona gücün yetmez. Kalibren yetmez."

"İKİ DÜŞMANINIZ VAR!"

"İki düşmanınız var. Bacaklarınız tir tir titriyor. İktidarınızı kaybetmekten korkuyorsunuz. Biri Ekrem İmamoğlu. Bükemediğiniz bileği de, CHP'yi de tartışma konusu yapmaya çalışıyorsunuz."


Etiketler: #AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan #CHP

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