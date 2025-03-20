Deniz Yücel'den Ömer Çelik'e: 'Bu hukuk darbesini planlayanların CHP'ye demokrasi dersi vermeye haddi yok'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 21:25

Güncelleme: 20.03.2025 - 21:25

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Yücel'in paylaşımı şöyle:

"CHP, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşımızı vermiş, Cumhuriyeti kurmuş, çok partili siyasi hayata geçerek, hem demokrasi tarihimizi, hem de Cumhuriyet tarihimizi şekillendirmiştir. CHP bu devletin, bu milletin, demokrasinin ve anayasal düzenin yapı taşıdır, harcıdır, çimentosudur. Bir asrı aşan şerefli tarihinde, darbelerin yanında durmak bir yana, 12 Eylül'de darbeyle kapatılmış, genel başkanı Zincirbozan'a gönderilmiş bir siyasi partidir.

CHP'nin hiçbir genel başkanı cuntacı liderlerin yanında poz vermemiş, darbecilerin açtığı yoldan yürüyerek siyaset yapmaya tevessül etmemiştir. Tarih boyunca darbenin her türlüsünün karşısında, demokrasinin yanında yer alan CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun şahsında tüm demokrasimize ve anayasal düzenimize yapılmış olan 19 Mart Yargı Darbesinin de tam karşısında durmuştur ve durmaya devam edecektir.

"HAKKI DA HADDİ DE YOKTUR"

19 Mart, 15 Temmuz zihniyetinin kalıntılarını taşıyan ve 86 milyon vatandaşımızın can güvenliğinin ve hukuk güvenliğinin kalmadığını ortaya koyan bir 'Yargı darbesidir.' Sanki bütün bunlar olmamış, hiç yaşanmamış gibi, AKP Sözcüsü Ömer Çelik bugün çıkıp, hiç utanmadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı operasyonu hakkında bilgileri olmadığını söylemiş. Üstüne bir de 'siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir' diyebilme cüretini göstermiş. Yok haberleri yokmuş, yok süreci izliyorlarmış… Külahımıza anlatın. Bırakın dosyanın içeriğini bilmeyi, bu dosya bizzat sarayın talimatıyla oluşturulmuştur. Bu hukuk darbesini bizzat planlayan, sahneye koyan ve uygulayanların CHP'ye ve bu millete demokrasi dersi vermeye, hakkı da haddi de yoktur."