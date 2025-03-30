Deniz Yücel'den Ömer Çelik'e sert yanıt: 'Yıllarca tarikat ve cemaatlerin vesayetinde...'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 19:51

Güncelleme: 30.03.2025 - 19:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel sosyal medya hesabından, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in 27 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında yaptığı ''CHP Genel Başkanı’nın siyasi vesayet altında olduğu ve bu vesayetin CHP’nin iç dinamiklerinden kaynaklandığı net şekilde görülüyor'' açıklamasına yanıt verdi.

"SÖZDE DEMOKRAT GÜRUH..."

''Cumhuriyet Halk Partisi vesayetleri yıkan partidir ve geçmişte birçok vesayeti yerle bir etmiştir. Tıpkı sizin vesayetinizi yıkacağımız gibi'' ifadelerini kullanan Deniz Yücel'in paylaşımı şöyle:

''Cumhuriyet tarihimizin en uzun süren ekonomik krizini ve en derin siyasi krizlerini halkımıza yaşatan ve tarihe 'Silivri Zihniyeti' olarak geçecek liyakatsiz, otokrat kadronun sözcüsü Ömer Çelik, büyük bir pişkinlikle demokrasi mücadelesi verdiklerini iddia ederken, Genel Başkanımız ve partimizi 'vesayetçilikle' suçlamış…

Adında 'Adalet', özünde ve merkezinde 'Rant ve menfaat paylaşımı' olan bu otokrat kadronun 23 yıldır iktidarda olup hala 'demokrasi mücadelesi verdiğini iddia etmesi oksimoron bir durumdur. Zira memlekete demokrasi getirmek için daha kaç yıla ihtiyaçları vardır, anlamak mümkün değil. Adil ve demokratik bir seçimde karşı karşıya gelmekten korktukları, adeta tir tir titredikleri rakibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, asılsız iddialar ve türlü iftiralarla Silivri'ye gönderecek kadar namertleşen bu sözde demokrat güruh için 'Egemenlik, kayıtsız şartsız Erdoğan'ındır.'

"İLK SEÇİMDE BOZGUNA UĞRATACAĞIZ"

İktidarı bir kere ellerine geçirince, o iktidar gücünü kaybetmemek için yapmayacakları şey olmayan bu korkakların dünyalarında anayasa, demokrasi, millet ve millet iradesi kavramları yoktur ve hiç olmamıştır. Ülkede göstere göstere yapılan hukuksuzlukları ve adaletsizlikleri protesto eden gencecik çocukları karakollarda ve adliye köşelerinde süründürmekten, tutuklatmaktan, istikballerine leke sürmekten çekinmeyen zalimleri işte bu sefer ilk seçimde bozguna uğratacağız.

Yıllarca Pensilvanya'nın, tarikat ve cemaatlerin vesayetinde siyaset yaptıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni vesayetçilikle suçlamak tarih bilmemektir. Cumhuriyet Halk Partisi vesayetleri yıkan partidir ve geçmişte bir çok vesayeti yerle bir etmiştir. Tıpkı sizin vesayetinizi yıkacağımız gibi.''