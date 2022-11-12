Denizli Belediyesi'ne ait şirket, çalışana 'ücretsiz ulaşım kartı' vermiş
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ’nin şirket personeli ve yakınlarına ücretsiz ve sınırsız şehir içi toplu taşıma kartları verdiği ortaya çıktı. Şirketin uygulaması Sayıştay raporuna yansıdı.
Raporda, yasalara aykırı olarak yapılan bu uygulamanın 2015’ten beri sürdüğü kaydedildi. Raporda, Sayıştay’ın bu tespitine karşın şirket, “kartların sosyal destek olması amacıyla verildiğini, şoför temininde güçlük çekilmesi nedeniyle bu uygulamanın devam ettirildiğini ve kaldırılması halinde şirketin personel noktasında sıkıntıya düşebileceği” yanıtını verdi.
HER YIL ZARAR
Sayıştay denetçileri ise şirketin savunmasına karşı raporda uygulamanın “sosyal destek” olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Şoför temininde güçlük çekiliyorsa ve bu sorun aşılmak isteniyorsa bunun yolu kanuna aykırı uygulamalar değil, personelin maaşında yapılacak iyileştirmelerdir.” Raporda “uygulamanın derhal sona erdirilmesi” istendi.
Raporda, şirketin kuruluşundan bu yana her yıl zarar ettiği de belirtildi. Bu zarara karşın da şirketin Denizli Spor Kulübü Derneği’yle sponsorluk anlaşması yaptığı eleştirilen raporda, “Şirketin 2021 dönem zararının 53 milyon 494 bin 274 TL olduğu anlaşılmaktadır. Bu zarar içinde sponsorluk bedeli olarak ödenen tutarın da dikkate değer payı bulunmaktadır” bilgisi paylaşıldı.
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