Deprem bölgesinde çekilen fotoğrafı gündem olmuştu: AKP'li Numan Kurtulmuş'tan açıklama

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile beraberindeki heyetin deprem bölgesinde 'gülümserken' çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Kurtulmuş, "Çadırkentte ziyaret ettiğimiz depremzedelerin acısına ve tebessümüne iştirak ettiğim bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır." dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 19:22
Deprem bölgesinde çekilen fotoğrafı gündem olmuştu: AKP'li Numan Kurtulmuş'tan açıklama
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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AKP heyeti, deprem bölgesini ziyaret etti. O ziyaret esnasında çekilen bir fotoğrafta, Numan Kurtulmuş'un ve yanındakilerin güldüğü görüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, o fotoğrafa "Beylerin keyfi yerinde! Şanlıurfa'ya deprem için gelen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi ve AKP Milletvekili Adayı Adayı, depremzede ziyaretinde bol bol kahkaha atıyorlar!" sözleriyle tepki gösterdi.

Fotoğrafın sosyal medyada gündem olmasının ardından Numan Kurtulmuş'tan da bir açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Kurtulmui, şunları kaydetti:

"Çadırkentte ziyaret ettiğimiz depremzedelerin acısına ve tebessümüne iştirak ettiğim bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır."


Numan Kurtulmuş Şanlıurfa deprem bölgesi

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