Deprem sonrası ulusal yas ilan edilirken AKP’li belediyelerin ihaleleri dikkat çekti

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 08:21

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ulusal yas ilan edilirken bazı AKP’li belediyelerin eğlence içerikli ihalelere çıkmasını CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Meclis gündemine taşıdı. Emir, Ordu’nun Fatsa Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Altındağ Belediyesi’nin “fasıl ekipli”, “havai fişekli” organizasyon ihalesi açtığını belirtti.

Ordu’da Fatsa Belediyesi’nin “Ramazan Ayı Etkinlik Organizasyonu” başlıklı ihalesinin onayı 7 Şubat’ta verilmiş. Yani depremden hemen bir gün sonra ihale onaylanmış. İhale kapsamında düzenlenen şartnamede dini içerikli programların yanı sıra fasıl ekibinin yer aldığı konser organizasyonu da bulunuyor. Yine şartnamede, 8 adet ilahi-ezgi konseri var. Fasıl etkinlikleri için de canlı saz ekibinin hazır bulunması istenmiş. Orta oyunu, jonglör, illüzyon gösterilerinin de organize edilmesi ayrıca belirtilmiş. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de “2023 Yılı Organizasyon Hizmet Alımı” kapsamında 50 adet konser ve 30 adet mehteran konseri için ihaleye çıkmış. İhale, 6 Şubat’ta yani depremin olduğu gün yayımlanmış. Ankara’nın Altındağ Belediyesi ise 2023’te “yaz eğlenceleri” düzenlemek için ihaleye çıkmış. Bu ihale de depremden iki gün sonra yayınlanmış. CHP’li Emir, “7 Şubat’ta bir aklı evvel çıkıp da ‘Biz ne yapıyoruz’ diyeceğine, tutmuşlar 10 Şubat’ta da ihaleyi yayımlamışlar. Hepimiz deprem bölgesinde yaraların sarılması için seferber olmuşken sizler ihale peşine mi düştünüz?” dedi.