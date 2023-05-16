Deprem bölgesinde Erdoğan ve Cumhur desteği... Yeni Şafak yazarı cemaatlerin işlevini vurguladı

Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:40

Güncelleme: 16.05.2023 - 12:58

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından ülke genelindeki sonuçların yanı sıra gözlerin çevrildiği bir diğer nokta ise deprem bölgesi olmuştu. Ancak kesin olmayan seçim sonuçlarına göre deprem bölgesindeki 11 ilden 10'unda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, yarışı önde tamamladı.

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan ise seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazısında, deprem bölgesindeki tabloda bölgeye gönderilen cemaat ve tarikat yapılanmalarına bağlı dernek ve vakıfların çalışmalarının etkisine dikkat çekti.

Kılıçarslan, bugünkü yazısında (16 Mayıs) konuyla ilgili şöyle yazdı:

"Deprem bölgesinde an itibariyle canhıraş şekilde çalışmaya devam eden ve bunu hiçbir karşılık beklemeden yapan onlarca İslâmî STK’nın hangi işlevi üstlendiği de bu seçim vesilesiyle görülmüştür sanırım. Her ağzını açtığında 'bu cemaatlerle de hesaplaşmak lazım' diyerek seküler azgınlığın dilini benimseyen bazı 'AKP'lilerle hiç beklemedikleri yerden, çok net ve derinden hesaplaşacağız bu mevzuda. Onu da şimdiden duyurmuş olayım."