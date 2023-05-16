İnfial yaratan görüntü: Oy tercihi nedeniyle yurttaşlara ağır hakaretler etti

Yayınlanma: 16.05.2023 - 11:01

Güncelleme: 16.05.2023 - 12:32

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından sosyal medyada paylaşılan bir video büyük tepkiye yol açtı.

Almanya'da yaşadığını belirten bir kişinin TikTok üzerinden paylaştığı videoda, deprem bölgesindeki illerde yaşayan yurttaşlara ağır küfür ve hakaretler savurduğu görülüyor.

Seçimde bölgedeki illerde AKP'ye ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğin yüksek çıkması nedeniyle küfür ve hakaretler yağdıran kimliği belirsiz şahsın videosunu iktidara yakın çevreler de muhalefeti hedef almak için kullanmaktan geri durmadı.

Söz konusu çevreler, ilgili şahsın skandal sözlerini muhalefetin deprem bölgesindeki yurttaşlara karşı genel tavrı gibi yansıtmaktan çekinmedi.

GÖZALTI VE YAKALAMA TALİMATI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin 15 Mayıs'ta deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzede seçmenlere yönelik Tiktok'ta "@alibabaxxl" rumuzlu hesap üzerinden ağır hakaret, küfür, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren bir video tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Şüpheliye yönelik "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde, şüphelinin gözaltına alınması yönünde talimat verildi. Ayrıca şüphelinin yurt dışında bulunma ihtimaline karşı hakkında yakalama kararı da çıkarıldı.