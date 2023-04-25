Deprem bölgesinde seçim nasıl olacak sorusu yanıtını arıyor: ‘Her türlü usulsüzlüğe açık bir seçim olacak'

Yayınlanma: 25.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 04:00

CHP’li Şahin, “11 ilin iki milyona yakın insanı başka yerlerde ve seçim konusu hâlâ soru işareti. Örneğin Hatay; 1 milyon 690 bin nüfusumuz var. Hatay’da resmi olarak 550 bin kişi, resmi olmayan kayıtlara göre ise 850 bin kişi şehrimizden göç etti. Göç edenlerden 150 bin civarında kişi ise Hatay’dan seçmen kaydını aldırmamış ve bu kişilerin buraya gelip oy kullanması gerekiyor. İnsanların kolay ulaşımını sağlayacakları yerde 17 Mayıs’a kadar Hatay Havalimanı yolcu uçuşuna kapalı. Gitmek var gelmek yok” dedi.

'CUMHUR'UN İŞİNE GELİYOR'

Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Neden bunu yapıyorlar? Bütün depremzedeler kalbini AKP’ye ve Cumhur İttifakı’na kapattı. İki aydan fazla zaman geçti ama hâlâ tuvalet, duş, yiyecek, hijyen sorunumuz var. Halk inanılmaz derecede tepkili. Çadır sorunu bile devam ediyor. Hal böyle olunca bu sıkıntılarla deprem bölgesinin insanlarının kendilerine oy vermeyeceklerini biliyorlar ve bu insanlar kayıtlarına aldırmadığı için oy kullanamayacaklar. Bu Cumhur’un işine geliyor.”

‘ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK’

Sandık güvenliğine ilişkin konuşan Şahin, “Mahalle temsilcilerimiz artık bir mahalle temsilcisi değil. Çünkü mahalleler karışık yaşıyor artık. Mahalle temsilcilerinin, gözetmenlerin eskisi kadar takip şansı yok. Ayrıca bana göre, birçok ölüm kaydı nüfustan düşürülmedi. Otomatik düşüm yapmadılar. Kanun gereği bir yakının giderek başvurmasını istiyorlar. Ancak büyük oranda yapılmadı. Zaten deprem bölgelerinde kamu alanları 2 ay kapalıydı. Birçok yerde hâlâ kapalı çünkü depremde göçük altında kaldı. Her türlü usulsüzlüğe açık bir seçim olacak. Ancak biz de sandık güvenliği için kendi önlemimizi aldık” dedi.

ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK

Adres kaydı deprem bölgesinde bulunan depremzedelerin oy verme hakkını kullanabilmesi için bağımsız gönüllülerden oluşan Askıda Bilet uygulaması başlatıldı.

Depremzedelerin oy kullanacakları şehre ücretsiz bir şekilde ulaşması amacıyla başlatılan uygulamanın destekçisi sivil toplum örgütleri ise şunlar:

Oy ve Ötesi

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı

Türkiye Gönüllüleri

Eşitlik ve Dayanışma Derneği

İhtiyaç Haritası

HER ŞEYLERİNİ KAYBETTİLER

İYİ Parti Milletvekili Avukat Ece Güner, ”Resmi verilere göre en az 2 milyon kişi deprem bölgesinden göç etti. Şimdi bu 2-3 milyon insan 14 Mayıs’ta gerçekten dönebilecek mi evlerine? Otobüse binip 14 Mayıs’ta iki üç milyon kişi nasıl dönecek? Bu insanların ciddi bir kısmı belki de büyük çoğunluğu oy kullanamayacak. Zaten her şeylerini kaybettiler. Bir de üstelik o haklarını kaybedecekler” dedi.

