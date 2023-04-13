Deprem bölgesine özel çalışma

Millet İttifakı’nın geçen yıl kurduğu Seçim Güvenliği Komisyonu, 6 Haziran 2022’de yapacağı çalışmalara ilişkin ilk raporunu açıklamıştı. İttifak bu kapsamda çalışmalarını “seçim öncesi dönemi”, “seçim takvimi dönemi”, “seçim günü” ve “seçim sonrası” başlıkları altında topladı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00
Deprem bölgesine özel çalışma
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Şu ana kadar her siyasi parti, seçmen kütüklerini düzenli olarak YSK’den temin ederek üzerinde çalıştı. Partilerde yaklaşık 200 bin civarında sandığa en az bir görevli yerleştirmek için kendi üyeleri arasındaki eğitimi sürdürüyor.

Parti kurmayları özellikle ıslak imzalı tutanakların korunması gerektiğine dikkat çekiyor. Teknik bir altyapının da hazırlıkları yapılıyor. Partiler ayrıca, sandık görevlilerinin yanında her partinin hukukçularının da bulunması istiyor.

Bu kapsamda barolarla ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği görüşmeleri gerçekleştiriyor. Partiler deprem bölgesindeki her sandıkta en az iki müşavir olmasını istiyor.



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