Son dakika... Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı!

Yayınlanma: 12.04.2023 - 17:52

Güncelleme: 12.04.2023 - 18:03

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

"Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, 89 kişinin hayatını kaybettiği, altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu sitenin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Hakkında "olası kastla birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak" suçundan yakalama kararı bulunan Eser'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ifadesi alınan Eser, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.