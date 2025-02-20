Deprem davalarında 'çifte standart': CHP'li vekil sordu, Adalet Bakanı yanıtsız bıraktı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:21

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:21

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 6 Şubat depremlerinde Osmaniye’de yıkılan ve 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi’ne ilişkin davada sanıkların tahliyesini eleştirdi. Eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve diğer sanıkların olası kastla yargılanması gerektiğini vurgulayan Öztürkmen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un soru önergesine 15 günlük yasal sürede yanıt vermediğini açıkladı.

Öztürkmen, 21 yıl hapis cezası alan ve binanın inşa edildiği dönemde Osmaniye İmar Müdürlüğü’nde görev yapan eski MHP’li Belediye Başkanı Kadir Kara, İmar Müdürü Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesul Haluk Koç’un yeniden tahliye edilmesini TBMM gündemine taşıdı.

Öztürkmen, Bilge Sitesi’ne ilişkin verilen tahliye kararlarının kamu vicdanını yaraladığını belirterek, “Sanıklar iki kez tutuklandı, iki kez tahliye edildi. Gerekçede ‘kaçma ve delil karartma şüphesi yok’ deniliyor. Ancak yargı, deprem davalarında kötü bir sınav veriyor. Acılı aileler adalet bekliyor” dedi.

“OLASI KASTTAN YARGILANMALILAR”

Bilirkişi raporlarının açık olduğunu vurgulayan Öztürkmen, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin müteahhitleri tali kusurlu kabul etmesini ve suçun basit taksir kapsamında değerlendirilmesini eleştirdi.

Öztürkmen, “Bu bina, müteahhitlerin daha fazla para kazanması ve projeleri incelemeyen yetkililerin ihmali nedeniyle yıkıldı. Sanıklar bilinçli taksir veya basit taksirle değil, olası kastla cezalandırılmalıdır. Bu yanlış karar istinaftan dönmelidir ve sanıklar derhal tutuklanmalıdır” ifadelerini kullandı.

"ÇİFTE STANDART"

Öztürkmen, siyasi parti liderleri, gazeteciler ve belediye başkanlarının kolaylıkla tutuklandığını hatırlatarak, “105 kişinin ölümünden sorumlu olan sanıklar serbest bırakılıyor” diyerek yargı sistemindeki çifte standarda tepki gösterdi.

Öztürkmen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye şu soruları yöneltti:

Bilge Sitesi davasında Osmaniye 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemeleri arasındaki karar farkının nedeni nedir?

Sanıkların tahliye gerekçesi “kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmaması” olarak belirtilmiştir. Ancak bazı deprem sanıkları firari durumdayken bu gerekçe tutarlı mıdır?

Eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Karakuş ile çekilmiş fotoğrafları bulunmaktadır. Bu ilişki yargı kararlarına gölge düşürmez mi?

ADALET BAKANI YANITSIZ BIRAKTI

Adalet Bakanı Tunç’un, soru önergesine yanıt vermekten kaçındığını belirten Öztürkmen, “Bu dava kamu vicdanını doğrudan ilgilendiriyor. Yetkililerin başını kuma gömmesi kabul edilemez” dedi.