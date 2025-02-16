Meteoroloji açıkladı: 16 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Şubat Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Burdur ve Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
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