Deprem dayanıklılık testi yapan İBB ekibi Cumhuriyet'e konuştu: 'Zorlama yok, tespit ve öneri yapıyoruz'

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 09:50

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 09:50

İBB Deprem Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Özlem Tut, İBB’nin dar gelirlilere yönelik, sosyal ve ekonomik açıdan destek sağlamak amacıyla binaları ücretsiz analiz ettiğini aktardı. Bunun yanında, binalarının riskli olduğu tespit edilen yurttaşlara, güçlendirme sürecinde İBB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önerdiği miktarın üç katı kadar kira desteği sağlandığını belirtti.

"İBB TEK BAŞINA İSTANBUL'U DÖNÜŞTÜREMEZ"

İBB’nin tek başına İstanbul gibi büyük ve yoğun bir şehri depreme hazırlayamayacağını ifade eden Tut, “Bizim yaptığımız Hızlı Tarama Yöntemi projesi 6306 sayılı kanunun bir alt kademesi aslında. Bizim mevzuatımız sadece 6306 sayılı yasaya göre riskli yapı ilan süreçlerini kapsıyor. Başkanımız Ekrem İmamoğlu da bunu defaatle söyledi. Biz riskli olduğunu bildirebiliriz ancak yasanın yürütücüsü bakanlıktır. İstanbul'u toptan güçlendirmek tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görevi değildir. Kanunu tasarlayan ve yetki tanımı olan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Biz bakanlığın verdiği yetkiler çerçevesinde çalışmalarımızı yürütürüz. Hali hazırda bakanlık ile birlikte yürüttüğümüz bir proje yok" ifadelerini kullandı.

"DEPREMDEN SONRA BAŞVURULAR ARTTI"

Rahmi Hızır ise, deprem felaketinin ardından binasını analiz ettirmek üzere başvuranların sayısında ciddi artış olduğuna değindi. Hızır, "Depremden önce, 107 bin binayı ziyaret ettik ancak 30 bin tanesinde inceleme yapabildik. Yurttaşlar, çeşitli gerekçelerle bizi binaya almak istemediler ya da riskli çıkarsa ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bundan önce başvuru odaklı çalışmıyorduk, risk öncelikli alanlarda sokak sokak gezerek, insanların kapılarını çalarak, bina risk analizi yaptırmak isteyip istemediklerini soruyorduk. Depremden sonra ise başvurular yüz binleri aştı" dedi.

Başvuru yoğunluğu sebebiyle İBB’nin, sahada çalışan ekiplerin sayısını hızla arttıracağına vurgu yapan Hızır, "Şuan sahada çalışan elli civarında ekip var, her ekip ise günde üç binaya gidiyor. Sahadan gelen verileri ofiste analiz ediyoruz, orada da ekipler çalışıyor. Her bina yaklaşık iki saat inceleniyor, yaklaşık iki saat de sonraki değerlendirme aşaması sürüyor. Günde 150 civarında binayı inceliyoruz" şeklinde konuştu.

DAYANIKSIZ ÇIKAN BİNA MÜHÜRLENİYOR MU?

Rahmi Hızır, bina analizinin aşamalarını şu sözlerle anlattı:

“Binanın kolon, kiriş ve perde ebatlarını detaylı şekilde çıkartıyoruz. Sonra, seçtiğimiz beş kolon üzerinde sıva kaldırma işlemi yapıyoruz ve sıvanın altındaki betonun dayanımını ölçüyoruz. Ardından, bir kolonda sıyırma dediğimiz işlemi yaparak betonun altındaki demirin çapına ve niteliklerine bakıyoruz. Paşometre isimli alet ile kolon içindeki demir sayısına ve aralıklarına bakıyoruz. Bunun ardından arkadaşlarımız binaya etkimesi muhtemel deprem yüklerini ve zemin değerlerini ele alarak binayı analiz ediyorlar. Elde ettiğimiz bu verileri değerlendirip binayı A-B-C-D-E şeklinde sınıflandırıyoruz. Yüksek riskli çıkan binaların sahiplerini güçlendirme ve yenileme yapmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz ancak herhangi bir zorlama yapmıyoruz, yurttaşın isteğine bağlı."





