Deprem felaketinin sorumluları hesap verecek mi? Av. Onur Cingil: Depremin sorumluları cezalandırılmıyor

Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 03:00

Avukat Onur Cingil’in dilekçesinde, 6 Şubat’ta meydana gelen ve Türkiye’nin pek çok ilinde yıkıma yol açan depremler nedeniyle, deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapılar inşa eden müteahhitler, depreme dayanıklı olmayan yapılara ruhsat ve iskan veren yetkililer ile bu yetkililerden sorumlu devlet insanları, şirketler, arama kurtarma konusunda ihmal ve zafiyet gösteren arama kurtarma ve yardım kuruluşları hakkında kamu davası açılması talebine bulunmuştu.

"DENETİM EKSİK"

Konu hakkında Cumhuriyet’e konuşan Cingil, 6 Şubat depremlerinde 11 ili kapsayan çok geniş bir sorumluluk alanı olduğuna dikkat çekti. Cingil, “İmar affı olmasaydı, Kızılay görevini yapsaydı, AFAD deprem bölgelerine acil ulaşabilseydi bunlar olmayacaktı. İnsanlar enkaz altında bırakıldı. Acil müdahale edilmediği için ölüm sayısı arttı. Cumhurbaşkanı, içişleri bakanı, milli savunma bakanı uzun bir süre talimat vermedi. Pek çok deprem bilimci hoca, bu bölgeler hakkında yıllar boyu uyarılarda bulundu ancak dinlenmedi” dedi.

(Onur Cingil)

AYM’YE GİDECEK

Bu illerde deprem öncesinde bir denetim yapılmadığını da belirten Cingil şöyle devam etti:

“Bu verilen, takipsizlik kararından farklı bir karar. Takipsizlik kararı dahi verilmedi. Buradan şunu anlıyoruz: Bakanlar, kurumların başındaki insanlar, bakanlar hiçbir şekilde yargılanmayacak. Bina yapımında görev alan 3-5 bin müteahhit yargılanarak cezalandırılacak ve bu iş kapatılacak. Ben, ‘Tren devrildi makinist suçlu’ noktasından çıkarılsın diye suç duyurusunu yaptım. Bu sorumlulara yol verenler aklanacak. Bir binanın inşa edilmesi noktasında, merkezi ve yerel idareden 40’a yakın imzadan geçiyor. Bu yıkımdan herkes sorumludur. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yapacağım.”