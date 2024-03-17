İnşaatı süren deprem konutlarında iskele çöktü: 4 işçi yaralı

Osmaniye'de yapımı süren deprem konutlarında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi, yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 14:39
İnşaatı süren deprem konutlarında iskele çöktü: 4 işçi yaralı
Abone Ol google-news

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Gökçayır köyünde yapımı süren TOKİ deprem konutlarında, saat 12.00 sıralarında beton dökümü sırasında iskele çöktü.

İskele parçalarının altında kalan işçiler Mustafa Şen, İdris Pınaroğlu, İdris Kum ve Ahmet Beycioğlu yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


osmaniye haberleri inşaat haberleri

İlgili Haberler

Mardin'de inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralandı

Mardin'de inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralandı
Tribündeki tahta plaka çöktü: Yaralılar var!

Tribündeki tahta plaka çöktü: Yaralılar var!
Gaziantep'te iş cinayeti... İnşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te iş cinayeti... İnşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

1 ayda 21 kadın avukatla görüşmüştü... Avukat, Adnan Oktar'ın görüşmelerine ilişkin konuştu

1 ayda 21 kadın avukatla görüşmüştü... Avukat, Adnan Oktar'ın görüşmelerine ilişkin konuştu
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
Lezita grevi sürüyor... Hindistan’dan işçi getirmekle gündeme geldi: Firmadan açıklama

Lezita grevi sürüyor... Hindistan’dan işçi getirmekle gündeme geldi: Firmadan açıklama
Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor
Özel’den Erdoğan’a ‘para sayma’ tepkisi: ‘Duyunca ‘seçimi kazandık’ dedim’

Özel’den Erdoğan’a ‘para sayma’ tepkisi: ‘Duyunca ‘seçimi kazandık’ dedim’
Tuz Gölü’nde görsel şölen… Yazlıkçı flamingolar gelmeye başladı

Tuz Gölü’nde görsel şölen… Yazlıkçı flamingolar gelmeye başladı
İşe giderken başından vurulmuştu... Kurtarılamadı!

İşe giderken başından vurulmuştu... Kurtarılamadı!
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!

Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!