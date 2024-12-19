Uygunsuz malzeme deprem konutlarında kullanıldı mı?

Yayınlanma: 19.12.2024 - 16:02

Güncelleme: 19.12.2024 - 16:02

Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’da sorunlar ve soru işaretleri bitmiyor. Hatay ilinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Ekim 2023 ve Aralık 2024 tarihleri arasında, çeşitli işletmelere 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı açıklandı. Yeterli şartları sağlamadıkları veya standart dışı üretim yaptıkları için işlem yapılan 48 işletme içerisinde hazır beton, yapı çeliği ve agrega üretimi alanında faaliyet gösteren şirketler de bulunurken bu firmaların ürettikleri malzemenin inşaatlarda kullanılıp kullanılmadığı ise belirtilmedi.

"ŞİKAYET ÜZERİNE Mi YAPILDI?"

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Cezaya çarptırılan işletmelerin rutin bir denetim kapsamında mı yoksa gelen ihbar üzerine mi denetlendiğini öğrenmek istiyoruz” dedi. “Eğer rutin bir denetim yapılmayıp şikayet üzerine harekete geçiliyorsa, standartlara uygun olmayan yapı çeliği ve yeterli şartları taşımayan hazır beton çoktan inşaatlarda kullanılmış olabilir” diyen Kara sözlerine şöyle devam etti:

"BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMALI"

“Bu da geri dönülmez bir hata yapıldığı anlamına gelir ki bu da; deprem konutlarının sağlamlığının sorgulanmasını gündeme getirir. Bu firmaların usule ve standartlara aykırı üretim yapmaları nedeni ile cezai işlem uygulanmış ise de bu firmaların halen faaliyetlerine devam edip etmediği, faaliyetine devam ediyor ise bu firmaların standartlara uygun üretim yapıp yapmadıkları ise muallaktır. En önemlisi İse bu cezai işlemlere konu standart dışı üretim nedeni ile üretilen beton gibi girdi malzemelerinin hangi ilçelerimizde hangi etap projelerde kullanıldığı veya kullanılmadığı hususu açıklamaya muhtaçtır. Bir an önce Bakanlık tarafından açıklama yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.