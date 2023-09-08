Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan açıkladı: İşte en büyük 'deprem çekincesi' olan iller...

Yayınlanma: 08.09.2023 - 16:59

Güncelleme: 08.09.2023 - 17:12

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, hazırladığı 2 bin 200 yıllık deprem dağarcığından yola çıkarak meydana gelebilecek en yıkıcı depremleri Cumhuriyet TV’de açıkladı.

Ercan, İstanbul, Ankara ve İzmir’de meydana gelebilecek depremlere ilişkin de uyarılarda bulundu.

"GÖRÜLEBİLECEK EN BÜYÜK DEPREM 8'DİR"

Ercan, “bu bölgelerde bu büyüklükte deprem beklendiği anlamı çıkmasın. Bu bölgenin deprem çekincesini belirtiyorum” diyerek illeri tek tek şöyle sıraladı:

“Kocaeli’de deprem büyüklüğü 7.6, Tekirdağ- Kuzey Marmara’da 7.5’tur. Balıkesir 7.5, Çanakkale 7.5, Bursa 7.5 büyüklüğünde depem çekinceleri vardır. Sakarya’da 7.5, Düzce 7.3, Çankırı 7, Kastamonu 7.3, Çorum 7.1, Amasya 7.3, Tokat 7.3 ve Erzincan’a geldiğimizde bu değerin 8’e çıktığını görüyoruz. Kuzey Anadolu kırığı boyunca 8 en büyük görülebilecek depremdir. Erzurum 7.3, Kars 7, Ağrı 7.5, Bingöl, Bitlis ve Muş 7.2, Van ve Hakkari 7.3, Tunceli 7, Adıyaman ve Malatya 6.9, Kahramanmaraş 7.8. Çünkü Kahramanmaraş tam kavşakta yer alır. Hatay 7.3 ve Diyarbakır’ın kuzeyinde 7. Bunun yanısıra Kayseri’de 6.8, Nevşehir 6.5’ten küçük, Kırşehir ve Ankara 6.7, Antalya 7. Depremler Antalya’nın içinde değil Finike’de, Antalya’nın Elmalı yarımadasında oluyor. Muğla 7.2, Burdur ve Isparta 7, Afyonkarahisar 6.9, Denizli 7, Uşak 7.2, Kütahya 7.3, Manisa 7, Aydın 7.3 ve yanıbaşındaki İzmir 7.3. Şu anda Anadolu’da en yıkıcı büyüklükteki depremlerin nerelerde olacağını 2 bin 200 yıllık hazırlamış olduğum deprem dağarcığından ilk kez Cumhuriyet TV’de yansıtmış oldum.”

"İSTANBUL'DA 2045'TEN ÖNCE DEPREM BEKLEMİYORUM"

İstanbul ve İzmir’deki olası depremlere ilişkin tarih vererek açıklamada bulunan Ercan, “İstanbul’da geliştirmiş olduğum bir algoritma var. Bu algoritmaya bağlı olarak İstanbul’da yaklaşık 16 tane yıkıcı deprem olmuş son 2 bin yıl içinde. Şu anda 17. bekleniyor. Bu dağarcık, 17. depremin tek deprem olmayacağını, bu depremin en a 2 deprem olacağını ortaya çıkarıyor. Bu deprem olduktan sonra Kuzey Marmara’da 2-3 yıl depremler gitmeyecek ve sürekli olarak yeni kırılmalar ve yeni depremler olacak. Bunun için 2045’ten önce bir tarih öngörmüyorum. Deprem büyüklükleri ise 6.7 ile 7.2 arasında olacak. İzmir’de algoritmamı uygulamam için yeterli sayıda deprem bulamadım ancak bu bilgilerle verebildiğim yıl 2080” ifadelerini kullandı.

"ANKARA TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ İLLERİNDEN"

Ankara için ‘güvenli bölge’ vurgusu yapan Ercan, “Ankara başkent olduğundan önemli bir kent. Burada çok büyük bir deprem olmuyor. Türkiye’deki en güvenli iller arasına da Ankara’yı aldık. Ankara’nın etkileneceği kırıklar ise kuzey 60 derece doğu doğrultusunda Ezine Pazarı kırığı, kuzey 40 derece batı doğrultusuna uzanan Tuz Gölü kırığı ve kuzey 85 derece doğu üzerinde Kuzey Anadolu kırığı. Ankara, deprem açısından Türkiye’nin en güvenli illerinden biri” açıklamasında bulundu.

"EN YAKIN TARİHLİ DEPREMLER..."

Ercan, en yakın tarihte olabilecek deprem bölgelerini işaret ederek, “Bingöl, Adapazarı, Foça-Karaburun-Midilli üçgeninde depremler olur. Bodrum, Finike, Rodos bölgelerinde en yakın tarihli depremler gerçekleşir. Hakkari-Van arasında, göller yöresi (Isparta-Burdur-Afyon-Denizli), Balıkesir deprem beklediğim yerlerdendir” dedi.