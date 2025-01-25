Silivri Cezaevi'ndeki gözlemlerini anlattı: Bir yanda Ahmet Özer diğer yanda Kerimcan Durmaz...

Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:40

Güncelleme: 25.01.2025 - 09:43

Yerine kayyum atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkiliyle Marmara Cezaevi'ndeki (Silivri) görüşü sırasındaki gözlemlerini anlattı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ersöz, "Silivri’de Cezaevi görüşünden çıktım. Sosyal hayatta yan yana gelmeyecek isimlerin, görüş odalarında avukatlarıyla görüşmelerine şahit olduğum bir akşamdı" diyerek şöyle devam etti:

"Koridorla ayrılan görüş odalarının bir ucunda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, diğer ucunda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat vardı. Bir görüş kabininde sosyal medya ünlüsü Kerimcan, diğerinde futbolcuları dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan avukatlarıyla görüşüyordu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da oradaydı. Ülkenin adalet sisteminin toplumsal ve siyasi hayatı, soruşturma ve davalar üzerinden nasıl şekillendirdiğinin çarpıcı bir yansımasıydı" ifadelerini kullandı.

Marmara Cezaevi'ne son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanmıştı. Özdağ, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülmüştü.