Depremler için 'sorumluluk' davası: Cumhurbaşkanlığı doğrudan sorumlu

Yayınlanma: 04.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 03:00

Hatay İskenderun’da yaşayan dört çocuk babası M.T., 6 Şubat’ta meydana gelen depremde yaşamını yitirdi. Ailenin avukatı Doğan Erkan, M.T’nin çocuklarının destekten yoksun kaldığını ve manevi acı yaşadığını belirterek cumhurbaşkanlığının yanı sıra içişleri, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, hazine ve maliye bakanlıklarına, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne, İskenderun Kaymakamlığı’na ve İskenderun Belediyesi’ne başvurdu.

Yanıt alamayan Erkan, konuyu Ankara’da idare mahkemesine taşıdı. Erkan, depremde yıkılan binanın yapı ruhsat/izinlerini yeterli zemin etütü yapmadan veren, denetlemeyen, arama kurtarma faaliyetlerine geciken idarelerin kusurlu olduğuna işaret etti.

(Doğan Erkan)

‘DOĞRUDAN SORUMLU’

Dilekçede, 2018’de deprem haritasının yayınlandığı, depremin geleceğinin bilindiği vurgulanarak “Bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için önceden tahmin edilmesinin imkânsız olması şart. Devamlı depremlerin olduğu bir bölgede deprem, mücbir sebep olarak nitelendirilmemeli” denildi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de dikkat çekilen dilekçede, “Cumhurbaşkanlığı, bu deprem nedeniyle alınmayan tedbirlerden doğrudan sorumludur. Tüm yürütme yetkisini tekelinde toplayan cumhurbaşkanının sorumluluk sahibi olmaması düşünülemez” ifadeleri kullanıldı. İdarelerin imar affı nedeniyle de doğrudan sorumlu olduğu aktarıldı.