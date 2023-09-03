SpaceX ile Globalstar'dan dev iş birliği: Apple'ın depremde hayat kurtaran sistemi büyüyecek

Yayınlanma: 03.09.2023 - 16:46

Güncelleme: 03.09.2023 - 16:46

Globalstar, SpaceX ile 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanan fırlatmalar için 64 milyon dolarlık (mevcut kur ile 1 milyar 708 milyon 832 bin TL) bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Globalstar'ın acil SOS hizmetlerini genişletme planlarını hızlandırabilir.

APPLE'IN UYDU TEKNOLOJISI GENIŞLIYOR

Apple'ın Acil SOS özelliği, iPhone kullanıcılarının hücresel kapsama alanı olmayan bölgelerde bile acil servislere ulaşmasına olanak tanıyor. Bu özellik, Globalstar'ın uydu ağı ile destekleniyor ve şimdi Globalstar, SpaceX ile yapılan işbirliği ile bu hizmeti daha geniş bir alana taşımayı planlıyor.

APPLE ORTAKLIK İÇİN FİNANSAL KATKIDA BULUNDU

64 milyon dolarlık anlaşma, 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanan fırlatmaları kapsıyor. Bu fırlatmalar, Globalstar'ın mevcut uydu takımyıldızını yenilemek ve acil SOS hizmetlerini geliştirmek amacıyla yapılacak. Apple, bu projeye ciddi bir finansal katkıda bulunuyor ve uydu ağından yüzde 85 oranında faydalanacak.

Geçtiğimiz yıl Apple tarafından tanıtılan Uydu Üzerinden Acil SOS özelliği, şu anda birçok ülkede kullanılabilir durumda. Ancak, Globalstar ve SpaceX işbirliği sayesinde bu hizmetin kapsama alanının daha da genişletilmesi bekleniyor.