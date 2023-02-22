Depremleri böyle açıkladı: 'Gazabı celbedecek bir cürüm işledik'

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 11:51

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 12:02

On binlerce yurttaşımızın ölümüne yol açan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kimi dinci çevreler, felaketin nedenini "Allah'ın gazabı" diye açıklamaya çalıştı.

İstanbul Eyüpsultan'da merkezi bulunan İlmiye Vakfı'nın başkanı Muhammet Yazıcı da bu isimlerden biri oldu.

Yazıcı, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kabul edelim bilimsel açıklamalar hepimizin bakışını bulandırdı, gözünü kör etti şu süreçte. Musibete musibet diyemez olduk" deyip şu ifadeleri kullandı:

"İlahi ikaz demeye kimse cesaret edemiyor. Biz, gazabı celbedecek bir cürm işledik besbelli, toplu tövbe edelim. Her şeyi baştan ele alalım, en emin olduğumuz amellerimizi bile gözden geçirelim. Bir yerlerde gazabı ilahiyeyi tahrik edecek amellerimiz olmalı. Geçmiş kavimlerin helak dediği şeyi “fay hattı” “alüvyon” diyerek asıl mesajı ıskalıyoruz"

Depremin "ilahi ikaz" olduğunu öne süren Yazıcı, "Bir bilimsel açıklamasının olması, musibeti ilahi ikaz olmaktan çıkarmaz. Allah’ın kainatla ilişkisi sebepler dairesinde gerçekleşir. Teklifi emirlerini bile (vahiy) bir vasıtayla ulaştırıyorsa tekvini emirlerini de bir vesileyle ulaştıracaktır. Kozmik kudreti de hikmetle tecelli eder" dedi.

TEPKİLER ÜZERİNE YENİ AÇIKLAMA: GÜNAHLARA HEPİMİZ ORTAĞIZ

Yazıcı, paylaşımlarının tepki çekmesi üzerine yeni bir açıklama yaptı. "Evet bilimsel açıklamalar ders çıkarmayacağımız anlamına gelmiyor" diyen Yazıcı, depremin nedenini bu kez "Bilimsel açıklamalara fazla odaklanmak fert olarak üzerimize düşen sorumluluğu örtüyor. Çarpık şehirleşme günahımızdan, imardaki yolsuzluk günahımızdan, görevlendirmedeki liyakatsizlik günahımızdan geldi başımıza bu musibet" diyerek açıkladı.

Yazıcı sözlerini "Ve bu günahları sadece siyasi irade işlemedi hepimiz ortağız. Parti fark etmeksizin bütün belediyeler halkın bu haksız talebine boyun eğdi. Toplu tevbeden kastım budur" diyerek tamamladı.