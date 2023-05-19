Depremzedeler çaresiz bırakıldı: 'Kendi ülkemizde sığınmacı olduk'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.05.2023 - 03:00

Dünya basını ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi öncesi Türkiye’yi yakından takip ederken 6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımın siyasi etkisine dikkat çeken haberleri de sürdürüyor.

Katar merkezli El Cezire televizyonu önceki gün yayımladığı haberinde Gaziantep’te çadırlarda yaşayan depremzedelerin seçimden beklentilerini konu aldı. Haberde, birçok depremzedenin ilk tur seçimlerini nefeslerini tutarak heyecanla izledikleri belirtilerek 14 Mayıs gecesi “Son 20 yılın en uzun gecesi” olarak ifade edildi.

‘SİYASİ FİKRİMİZ BİLE DEĞİŞTİ’



Depremler sonucu 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğine ve 3 milyondan fazla kişinin evsiz kaldığına dikkat çeken El Cezire, depremzedelerin oy vermek için ekstra çaba harcamak zorunda kaldığını aktardı. Üç bin kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep’te evleri büyük hasar alan ve iki kızıyla çadıra sığınan 39 yaşındaki Özlem ve 49 yaşındaki Abbas çifti, daha önce AKP’yi desteklediklerini ama depremin siyasi fikirlerini de değiştirdiğini anlattı. “Artık kendi ülkemizde sığınmacı olduk. Yeterli desteği göremedik” diyen Abbas, şu an 7 aylık olan kızının doğduğu gün işini kaybettiğini, ardından da depremin yaşandığını söyledi.

Eski evlerine geri dönmenin tehlikeli olduğunu söyleyen Abbas, depremin etkisi azalana dek seçimin ertelenmesini dilediklerini ama bunun yapılmadığını belirtti. Şu anda gelecek üzerine düşünemediklerini, yine de 14 Mayıs’ta erkenden sandığa gittiklerini ifade eden Özlem de, 2018’de oy vermediklerini ama deprem sonrası oy verme kararı aldıklarını söyleyerek “Siyasetçilerle ilgili umudumuzu kaybettik ama bir değişim gerekiyor” dedi.

Özlem, çadırda yaşamın 7 aylık Asel için zor olduğunu belirtti. (Fotoğraflar: El Cezire)



‘YA YIKARLARSA’

Aile, seçimler sonrası çadırlarının da ellerinden alınmasından korktuklarını kaydetti. Haberde şu gözleme de yer verildi:

“Özlem ve Abbas çiftinin en büyük korkuları, seçimler bitince çadır kentlerin yıkılması. Bu yüzden seçimin ikinci tura kalmasının onlara en az iki hafta daha güvenlik sağlayacağını umuyorlar.”

Mart ayının başından beri Masal Park’ta bir çadırda yaşayan çiftin internete erişiminin bulunmadığı ve seçim sonuçlarından haberdar olabilmek için komşularına güvendiklerinin de belirtildiği haberde, çadır kentlerde kablosuz internet bağlantısı sağlanmadığı da yazıldı. Özlem bu duruma ilişkin, “İnternet veya yiyecek almak arasında seçim yapmamız gerekiyor ve yemek daha önemli” dedi.

Öte yandan El Cezire, depremlerin sandıkta beklenen etkiyi yaratmadığını ve çok sayıda depremzedenin tüm tepkilere rağmen yine de hükümete oy verdiğini hatırlattı.

