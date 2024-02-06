Lütfü Savaş'tan deprem anmasındaki tepkilerin ardından ilk açıklama: Fırsat vermeyeceğiz!

Hatay'daki 6 Şubat anma programında yurttaşların tepkisiyle karşılaşan Lütfü Savaş, depremin 'siyasi malzeme haline getirildiğini' savunarak buna fırsat vermeyeceğini söyledi. Savaş, "Hiçbir siyasi rant Hatay’dan değerli değildir" ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 21:57
Lütfü Savaş'tan deprem anmasındaki tepkilerin ardından ilk açıklama: Fırsat vermeyeceğiz!
Abone Ol google-news

CHP'nin 31 Mart için Hatay'da yeniden aday gösterdiği mevcut başkan Lütfü Savaş, 6 Şubat anma programında yurttaşların tepkilerine maruz kaldı.

Kentte düzenlenen programda ‘Lütfü istifa’ sloganları da atıldı. Savaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'HİÇBİR SİYASİ RANT HATAY'DAN DEĞERLİ DEĞİLDİR'

Kendisine yönelik tepkilere değinen Savaş, şu ifadeleri kullandı;

"Değerli hemşehrilerim; Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi rant Hatay’dan değerli değildir.

Bizim acılarımız da mutluluklarımız da ortak. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrışmayacak ve her zaman dayanışmayla ayakta kalacağız.

Yarın saat 15.00’te Hatay’ın mevcut durumuna ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğim"

CHP'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik eylemlerin ardından Savaş'ın adaylığını yeniden görüşüleceğini söyledi. Günaydın; protestoların partiye değil Savaş'a yönelik olduğuna işaret ederek "Protestolardan ortaya çıkacak sonuçlar, CHP MYK'sında ve PM'sinde değerlendirilecektir" dedi.

ANMADA PROTESTO EDİLDİ

CHP'de 10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 6 Şubat depremleri olduğunda da koltukta olan Lütfü Savaş alanda büyük bir protesto ile karşılandı. 

Depremzedelerın Savaş'ı yuhalarken "Lütfü istifa" sloganları da attığı görüntüleri gazeteci Kazım Kızıl görüntüledi.


Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart yerel seçiminde CHP’den tekrar aday gösterildi.


Lütfü Savaş haberleri hatay haberleri deprem haberleri Tepki haberleri

İlgili Haberler

Lütfü Savaş Hatay'da temel atma töreninde konuştu: 'İlk üç gün yalnızdık, en çok İBB sahip çıktı'

Lütfü Savaş Hatay'da temel atma töreninde konuştu: 'İlk üç gün yalnızdık, en çok İBB sahip çıktı'
CHP’den kritik ‘Lütfü Savaş’ açıklaması: ‘Yükselen isyanın sesini duyuyoruz’

CHP’den kritik ‘Lütfü Savaş’ açıklaması: ‘Yükselen isyanın sesini duyuyoruz’
Lütfü Savaş Hatay’daki deprem anmasına yuhalandı: ‘İstifa’ sloganları

Lütfü Savaş Hatay’daki deprem anmasına yuhalandı: ‘İstifa’ sloganları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon