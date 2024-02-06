Lütfü Savaş'tan deprem anmasındaki tepkilerin ardından ilk açıklama: Fırsat vermeyeceğiz!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 21:57

Güncelleme: 06.02.2024 - 22:18

CHP'nin 31 Mart için Hatay'da yeniden aday gösterdiği mevcut başkan Lütfü Savaş, 6 Şubat anma programında yurttaşların tepkilerine maruz kaldı.

Kentte düzenlenen programda ‘Lütfü istifa’ sloganları da atıldı. Savaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'HİÇBİR SİYASİ RANT HATAY'DAN DEĞERLİ DEĞİLDİR'

Kendisine yönelik tepkilere değinen Savaş, şu ifadeleri kullandı;

"Değerli hemşehrilerim; Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi rant Hatay’dan değerli değildir.

Bizim acılarımız da mutluluklarımız da ortak. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrışmayacak ve her zaman dayanışmayla ayakta kalacağız.

Yarın saat 15.00’te Hatay’ın mevcut durumuna ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğim"

Değerli hemşehrilerim;

Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi rant Hatay’dan değerli değildir.

Bizim acılarımız da mutluluklarımız da ortak. Ne yaparlarsa… — Lütfü Savaş ???? (@DocDrLutfuSavas) February 6, 2024

CHP'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik eylemlerin ardından Savaş'ın adaylığını yeniden görüşüleceğini söyledi. Günaydın; protestoların partiye değil Savaş'a yönelik olduğuna işaret ederek "Protestolardan ortaya çıkacak sonuçlar, CHP MYK'sında ve PM'sinde değerlendirilecektir" dedi.

ANMADA PROTESTO EDİLDİ

CHP'de 10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 6 Şubat depremleri olduğunda da koltukta olan Lütfü Savaş alanda büyük bir protesto ile karşılandı.

Depremzedelerın Savaş'ı yuhalarken "Lütfü istifa" sloganları da attığı görüntüleri gazeteci Kazım Kızıl görüntüledi.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart yerel seçiminde CHP’den tekrar aday gösterildi.